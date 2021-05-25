35 YIL SONRA İLK KEZ MEYVELER YANDI

Malatya genelinde gerçekleşen zirai don 30- 35 yılından sonra ilk kez, üreticileri beklenmedik bir durumla karşı karşıya getirerek, çağla dönemindeki meyvelerin yanmasına neden oldu. Bu durum karşısında Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ilçe müdürlüklerince mesai mefhumu gözetmeksizin hasar tespit çalışmaları başlattı.

Bu kapsamda başlatılan çalışmalar Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Yapılan çalışmalar kanunlar çerçevesine uygun bir şekilde parsel bazlı değil alan bazlı yürütülüyor.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, “İlimiz genelinde geçmiş yıllarda da sıklıkla yaşanan ilkbahar geç donlarına bağlı zirai don hadisesi 2021 yılı ilkbahar döneminde de yaşanmıştır. Meydan gelen zirai don hadisesi başta kayısı olmak üzere muhtelif meyve çeşitlerinden hasar meydana getirmiştir. Dönem itibari ile İlçe Müdürlüklerimiz tarafından oluşturulan Teknik elemanlarca sahada ön hasar tespit çalışması yapılarak derlenen bilgiler Bakanlığımıza yürüklükteki mevzuat kapsamında bildirilmiştir.

“BAKANLIĞIMIZA BİLDİRİLECEKTİR”

Geçtiğimiz 9-10-11 Mayıs tarihlerinde ise geçmiş dönemlerde sık karşılaşılmayan zirai don olayı yaşanmıştır. Ağırlıklı olarak Darende, Kuluncak, Hekimhan, Akçadağ ve Yazıhan ilçelerinin ise yüksek kesimlerinde etkili olmuştur. Yaşanan zirai don hadisesinde başta kayısı meyveleri olmak üzere ceviz, üzüm, elma gibi meyve türlerinde de genç sürgünlerin yanında meyve de de hasara neden olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu zirai dona bağlı meydana gelen hasarın tespitine yönelik İlçe Müdürlüklerimiz tarafından teknik ekiplerce oluşan ekiplerle mesai mefhumu gözetmeksizin sahada ön hasar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. En kısa zamanda hasar tespit çalışmaları tamamlanarak Bakanlığımıza bildirilecektir.

5363 SAYILI TARIM SİGORTALARI KANUNU

Yapılan hasar tespit çalışmaları yürürlükteki mevzuata göre alan bazlı yapılmaktadır. Bilindiği üzere meydana gelen hasar 5363 sayılı Tarım Sigortaları kanunu kapsamındaki tabii afetlerden olması nedeni ile yaşanan tabi afete bağlı hasarın tazmini için çiftçilerimizin öncelikli olarak Tarım Sigortası yaptırmış olması gerekmektedir. Ancak bu süreçten itibaren Bakanlığımızın konuyla ilgili talimatları doğrultusunda çalışmalar yürütülecektir.

9,10,11 Mayıs tarihinde yaşanan zirai don olayı yaklaşık 30-35 yıl boyunca yaşanmamış bir don olayıydı. Bu dönemde ağaç meyve aşamasında olduğu için bir ekip görevlendirilerek mesai mefhumuna bakmaksınız alanda çalışmalar başlatıldı. Önümüzdeki günlerde sadece kayısı değil diğer meyvelerinde hasarları teslim edilip bakanlığımıza gönderilecektir. Tarım İlçe müdürlükleri mesai mefhumu gözetmeksizin hafta sonu da çalışmalarını sürdürmektedir. Bakanlığın uygulamalarına göre destek uygulamalarına bakanlık karar verir. Bakanlığın talimatlarına göre hareket edilecektir. Malatya’da kayısı 850 bin dönüm araziyi kapsadığı için 3-5 günde hasarı tespit etme durumumuz olmuyor. Çalışan arkadaşlarımızın sağlıklı verilere ulaşabilmeleri için bütün ilçeleri ve bahçeleri gözlemlemeleri gerekiyor. O nedenle çalışmalar bu hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.'' denildi.