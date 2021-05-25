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25 May 2021 - 09:41- Asayiş G: 25 May 2021 - 09:44

Yol kenarında ölü bulundu!

Hekimhan ilçesinde kavga ihbarına giden emniyet ekipleri, yol kenarında bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

FERDİ DURDU
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Alınan bilgiye göre, Hekimhan ilçesinde bulunan Bağyolu Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri, olay yerine sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yol kenarında bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Yapılan incelemelerde ölen kişinin kimliğinin Serkan Oktay’a ait olduğu tespit edilirken, ekipler geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Ekipler, olayla ilgili şüpheliler M. S., Ö. D. ve T. D.’yi gözaltına alırken, Oktay'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan araştırmada, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile nacak buldu.
# cinayet, hekimhan

25 May 2021 - 09:41 Malatya/ Hekimhan- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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