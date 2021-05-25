Alınan bilgiye göre, Hekimhan ilçesinde bulunan Bağyolu Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri, olay yerine sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yol kenarında bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Yapılan incelemelerde ölen kişinin kimliğinin Serkan Oktay’a ait olduğu tespit edilirken, ekipler geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Ekipler, olayla ilgili şüpheliler M. S., Ö. D. ve T. D.’yi gözaltına alırken, Oktay'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan araştırmada, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile nacak buldu.
Yol kenarında ölü bulundu!
Hekimhan ilçesinde kavga ihbarına giden emniyet ekipleri, yol kenarında bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Alınan bilgiye göre, Hekimhan ilçesinde bulunan Bağyolu Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri, olay yerine sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yol kenarında bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
25 May 2021 - 09:41 Malatya/ Hekimhan- Asayiş Yazdır
Muhabir Ferdi Durdu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.