9 YIL SONRA AYNI ŞEKİLDE BULDU

Malatya'da ikamet eden Yunus Yılmaz 9 yıl önce Cirikpınar Mahallesi Arap Osman kavşağında içerisinde 800 TL ,ehliyet, kimlik ve bozuk paralarının bulunduğu cüzdanını kaybetti. Uzun aramalar sonucu cüzdanını bulamayan Yılmaz, 9 yıl aradan sonra Sanayi Karakolundan gelen haberle şaşkına döndü.9 yıl aradan sonra cüzdanı bulup karakola teslim eden Mehmet Atlı cüzdanı aynı yerde bulduğunu ifade etti. BUSABAH Gazetesine konuşan Yunus Yılmaz cüzdan içerisindeki her şeyin yerli yerinde olduğunu ve 9 yıl aradan sonra bulunmasının şaşkınlığını yaşadığını söyledi. Sosyal medyasında ise bulunan cüzdanının fotoğrafını paylaşarak :

8-9 yıl önce sokak ortasında kaybettiğim cüzdanım, bugün kaybettiğim sokakta biri bulmuş ,polise teslim etmiş ve nasıl kaybettiysem öyle o kadar yıl...

Rabbime şükürler olsun hak yerini ne de güzel buluyor. Er ya da geç...

ifadelerini kullandı.