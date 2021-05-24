9 YIL SONRA AYNI ŞEKİLDE BULDU

Malatya'da ikamet eden Yunus Yılmaz 9 yıl önce Cirikpınar Mahallesi Arap Osman kavşağında içerisinde 800 TL ,ehliyet, kimlik ve bozuk paralarının bulunduğu cüzdanını kaybetti. Uzun aramalar sonucu cüzdanını bulamayan Yılmaz, 9 yıl aradan sonra Sanayi Karakolundan gelen haberle şaşkına döndü.9 yıl aradan sonra cüzdanı bulup karakola teslim eden Mehmet Atlı cüzdanı aynı yerde bulduğunu ifade etti. BUSABAH Gazetesine konuşan Yunus Yılmaz cüzdan içerisindeki her şeyin yerli yerinde olduğunu ve 9 yıl aradan sonra bulunmasının şaşkınlığını yaşadığını söyledi. Sosyal medyasında ise bulunan cüzdanının fotoğrafını paylaşarak :
8-9 yıl önce sokak ortasında kaybettiğim cüzdanım, bugün kaybettiğim sokakta biri bulmuş ,polise teslim etmiş ve nasıl kaybettiysem öyle o kadar yıl...
Rabbime şükürler olsun hak yerini ne de güzel buluyor. Er ya da geç...
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.