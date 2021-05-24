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24 May 2021 - 20:35- Gündem G: 24 May 2021 - 20:54

9 YIL SONRA AYNI ŞEKİLDE BULDU

Yıllar önce cüzdanını kaybeden Yunus Yılmaz 9 yıl aradan sonra cüzdanına hiç dokunulmamış şekilde kavuştu.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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Malatya'da ikamet eden Yunus Yılmaz 9 yıl önce Cirikpınar Mahallesi Arap Osman kavşağında içerisinde 800 TL ,ehliyet, kimlik ve bozuk paralarının bulunduğu cüzdanını kaybetti. Uzun aramalar sonucu cüzdanını bulamayan Yılmaz, 9 yıl aradan sonra Sanayi Karakolundan gelen haberle şaşkına döndü.9 yıl aradan sonra cüzdanı bulup karakola teslim eden Mehmet Atlı cüzdanı aynı yerde bulduğunu ifade etti. BUSABAH Gazetesine konuşan Yunus Yılmaz cüzdan içerisindeki her şeyin yerli yerinde olduğunu ve 9 yıl aradan sonra bulunmasının şaşkınlığını yaşadığını söyledi. Sosyal medyasında ise bulunan cüzdanının fotoğrafını paylaşarak :

8-9 yıl önce sokak ortasında kaybettiğim cüzdanım, bugün kaybettiğim sokakta biri bulmuş ,polise teslim etmiş ve nasıl kaybettiysem öyle o kadar yıl...
Rabbime şükürler olsun hak yerini ne de güzel buluyor. Er ya da geç...

ifadelerini kullandı.
# Yunus Yılmaz, kayıp, Cüzdan

24 May 2021 - 20:35 Malatya/ Battalgazi- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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