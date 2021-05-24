Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
“88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehpare Yener’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Uranüs Sokak, No: 1/1/3, Battalgazi.
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döndü Özdemir’in taziye adresi: Bereketli Mahallesi, Bereketli Küme Evleri, No: 54, Yazıhan.
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulmelik El Muhammed’in taziye adresi:-
54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Kara’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, Prestij Gül Konutları, B-Blok, No: 108/4/25, Yeşilyurt.
87 yaşında vefat eden ve Bostanbaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Temiz’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Feride Değer’in taziye adresi: Kale.
83 yaşında vefat eden ve Çelikhan Mezarlığı’na defnedilen Derviş Gültekin’in taziye adresi: Çelikhan/Adıyaman.
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Karaduman’ın taziye adresi: Arıtoprak Mahallesi, Pütürge.
53 yaşında vefat eden ve Özal Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Boz’un taziye adresi: Özal Mahallesi, Yeşilyurt.
74 yaşında vefat eden ve Yeni Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Makbule Şahin’in taziye adresi: Yeni Mahallesi, Doğanşehir.
79 yaşında vefat eden ve Fındık Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Durmuş Sülü’nün taziye adresi: Fındık Mahallesi, Doğanşehir.” (Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.