24 May 2021 - 17:18- Asayiş

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle: “88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meh...