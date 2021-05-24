Kayalar tehlike oluşturuyor

Günpınar Şelalesi piknik alanları üzerinde bulunan kayalar gelen ziyaretçilere korkulu anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz yıllarda Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Milli Park ilan edilen Günpınar Şelalesi ve çevresi ile ilgili önümüzdeki günlerde düzenleme çalışmaları yapılacağı ifade edildi, çalışmalara başlama zamanı ile ilgili ise belirsizlik sürüyor. Tehlike oluşturan ve çatlaklar görülen kayaların bu düzenleme dahilinde değerlendirilerek, yapılan çalışmalara dahil edilmesi ile ziyaretçilerin bu korkulu rüyaları da ortadan kalkmış olacağı ifade ediliyor.
Söz konusu şelale doğuyu batıya bağlayan D-300 Devlet karayoluna 5 kilometre mesafede bulunuyor. Gerek çevre il ve ilçelerden gerekse Türkiye genelinden gelen binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan Darende Günpınar Şelalesi bölgenin saklı cenneti olarak da anılması nedeniyle, biran önce kayaların düşme tehlikesinin giderilmesi isteniyor.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.