Busabah Malatya Busabah Malatya
24 May 2021 - 14:04- Gündem G: 24 May 2021 - 14:07

Kayalar tehlike oluşturuyor

Türkiye’nin sayılı şelalelerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Malatya’nın Darende İlçesi’ndeki Günpınar Şelalesi etrafındaki kayalar tehlike oluşturuyor.
mask

Günpınar Şelalesi piknik alanları üzerinde bulunan kayalar gelen ziyaretçilere korkulu anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz yıllarda Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Milli Park ilan edilen Günpınar Şelalesi ve çevresi ile ilgili önümüzdeki günlerde düzenleme çalışmaları yapılacağı ifade edildi, çalışmalara başlama zamanı ile ilgili ise belirsizlik sürüyor. Tehlike oluşturan ve çatlaklar görülen kayaların bu düzenleme dahilinde değerlendirilerek, yapılan çalışmalara dahil edilmesi ile ziyaretçilerin bu korkulu rüyaları da ortadan kalkmış olacağı ifade ediliyor.
Söz konusu şelale doğuyu batıya bağlayan D-300 Devlet karayoluna 5 kilometre mesafede bulunuyor. Gerek çevre il ve ilçelerden gerekse Türkiye genelinden gelen binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan Darende Günpınar Şelalesi bölgenin saklı cenneti olarak da anılması nedeniyle, biran önce kayaların düşme tehlikesinin giderilmesi isteniyor.

(İHA)

24 May 2021 - 14:04 Malatya/ Darende- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
VAKA SAYILARI 9 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ mask
VAKA SAYILARI 9 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ
SOYLU MU PEKER Mİ? mask
SOYLU MU PEKER Mİ?
9 Bin kişi aşılandı mask
9 Bin kişi aşılandı
ADEM BÜYÜK'ÜN EŞİNİN "ÇAKARLI SİRENLİ" İSTANBUL TURU mask
ADEM BÜYÜK'ÜN EŞİNİN "ÇAKARLI SİRENLİ" İSTANBUL TURU
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ,AŞILAMA BAŞLIYOR mask
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ,AŞILAMA BAŞLIYOR
Kayısı Tahmini Rekolte Komisyonu çalışmalara başladı mask
Kayısı Tahmini Rekolte Komisyonu çalışmalara başladı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU mask
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı! mask
Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı!
“Kürecik radar üssü, İsrail’i korumak için kuruldu” mask
“Kürecik radar üssü, İsrail’i korumak için kuruldu”
SOYLU MU PEKER Mİ? mask
SOYLU MU PEKER Mİ?
Malatya’da ekmeğe zam mask
Malatya’da ekmeğe zam
Malatya'da yılların sorununa neşter mask
Malatya'da yılların sorununa neşter

GALERİ

Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı! mask
Malatya’da zincirleme kazada 21 kişi yaralandı!
“YÜZME SPORUNA DAHA DEĞER KATACAK” mask
“YÜZME SPORUNA DAHA DEĞER KATACAK”
İYİ Parti’nin bulunduğu iş merkezine saldırı mask
İYİ Parti’nin bulunduğu iş merkezine saldırı
MALATYALI DOKTORUN BULUŞU mask
MALATYALI DOKTORUN BULUŞU
DÜNYA BİRİNCİSİ FERİDUN İLK KEZ KONUŞTU mask
DÜNYA BİRİNCİSİ FERİDUN İLK KEZ KONUŞTU
Sokak köpeklerine şefkati yürekleri ısıttı mask
Sokak köpeklerine şefkati yürekleri ısıttı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL