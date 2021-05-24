Personele korona virüs testi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ilk günden bu yana tedbirlerini en üst seviyede tutan ve ortaya koyduğu etkin mücadele ile ilçedeki vatandaşlardan büyük takdir toplayan Battalgazi Belediyesi, Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla hem kendi personellerini hem de halkı korumak amacıyla belediye bünyesinde görev yapan tüm personellere, korona virüs testi yaptırma kararı aldı. Maske, mesafe ve hijyen konusuna büyük önem veren ve Belediyenin tüm alanlarında dezenfeksiyon işlemlerini de periyodik olarak gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünde görevli personeller teste tabi tutuldu. İlçe geneline daha sağlıklı ve güvenle hizmet etmek için korona virüs testi yaptıran belediye personelleri ise yapılan uygulamadan memnuniyeti dile getirdi.

“Bizim için önemli olan insanların sağlıdır”



Battalgazi Belediyesi olarak insan sağlığına büyük önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Hükümetimizin aldığı tedbirlerle vaka sayılarımızın alt seviyeleri gördüğü bugünlerde, Battalgazi Belediyesi olarak bizler üstümüze düşen görevi eksiksiz yerine getiriyoruz. Korona virüse karşı Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizde sürdürdüğümüz yoğun dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, halkımıza hizmet ettiğimiz belediye hizmet binamızı periyodik olarak büyük bir titizlikle dezenfekte ediyoruz. Bunun yanı sıra düzenli olarak personellerimize de korona virüs testi yapıyoruz. Bizim için önemli olan insanların sağlıdır. Her şeyin başı sağlık olduğu için önlemlerimiz devam edecek. Korona virüs aldığımız tedbirlerden güçlü değildir. Salgında üç altın kurala; Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim

diye konuştu.(İHA)