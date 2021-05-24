24 May 2021 - 13:28- Gündem

''DENİZİ GEÇMEK İSTERKEN DEREDE BOĞULUYORUZ!''

Turgut Özal Viyadüğü’nde meydana gelen trafik kazası üzerine açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu; “Sanayimiz için lojistik imkanların artmasını beklerken bir viyadüğe alternatif üretemedik, denizi geçmek isterken yine derede boğuluyoruz” dedi.