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24 May 2021 - 10:29- Kültür & Sanat G: 24 May 2021 - 10:32

“Sinema için topladığım şişelerle zengin olurdum”

‘Aba Müslüm’ olarak tanınan ve sinemaya olan tutkusuyla bilinen 66 yaşındaki İbrahim Müslüm Okyay, Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı ve oynadığı Yedi Dağın Aslanı filmini 11 kez izlediğini söyledi.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Malatya’nın renkli simalarından İbrahim Müslüm Okyay, küçük yaşlarda başlayan sinema tutkusu yüzünden hem birçok işte çalışmış hem de sinema bileti alabilmek için evdeki eşyaları satmış. Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı ve oynadığı Yedi Dağın Aslanı filmini 11 kez izleyen Okyay, “Filme gidebilmek için annemin banyo kazanını sattım” diyor.

SİNEMAYA BİLET PARASI BULAMAYINCA BANYO KAZANINI SATTI

1966 yılında vizyona giren Yılmaz Atadeniz’in yönetmenliğini yaptığı, senaryosu Yılmaz Güney’e ait Yedi Dağın Aslanı ile Aslanların Dönüşü filmlerini birçok kere izleyen Okyay,

Sinemaya olan tutkum küçük yaşta başladı. Anamın kazanını, bakır tepsisini eskiciye satıp, sinemaya gidiyordum. Günlük 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 seanslarındaki bütün filmlere gidiyordum. 62 yaşındayım halende sinemaya gitmeye devam ediyorum. 11 sefer Yılmaz Güney’in oynadığı Yedi Dağın Aslanı filmine gittim. Film Malatya’dan Elazığ’a gittiğinde, bu kez de il dışına gidip filmi izledim. O filmlerin afişlerini bile söküp, evin odalarına asmıştım

diye konuştu.

“SOKAKTA CAM ŞİŞE TOPLADIM, SATTIM VE SİNEMAYA GİTTİM”

Sinemaya gitmek için birçok iş yaptığını ifade eden Okyay,

Maçlarda simit, su sattım. Sokakta cam şişe ve kömür artıklarını topluyordum. Para olmayınca da evden eşya çalıp satıyordum. Bütün kazancımı sinemaya verdim. Evde birçok eşyayı satmıştım, yine sinemaya gitmek için evde banyo kazanını gözüme kestirdim. Annem evde yokken banyo kazanını kopardım ve eskiciye satıp, Elazığ’a sinemaya gittim. Döndüğümde annem ‘banyo kazanım nerede?’ diyerek, beni iki gün eve almadı. İki gün bankların üzerinde yattım

dedi.

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24 May 2021 - 10:29 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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