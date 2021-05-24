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24 May 2021 - 10:20- Gündem G: 24 May 2021 - 10:24

5 TL’lik et zammına tepki

Ete gelen 5 liralık son zam hem tüketicileri hem de kasapları mağdur etti. Tüketiciler bundan sonra eti koklayarak yiyeceklerini dile getirirken, kasaplar satışlarının giderek düştüğünü ifade ettiler.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Bayramdan sonra et fiyatlarına gelen zam hem tüketicileri hem de kasapları üzdü. Tüketiciler gelen zamma tepki gösterirken, kasaplar ise daha az satış yapacaklarını söyleyerek BUSABAH gazetesine konuştular.

Her şeyin artık eskisi gibi ucuz olmadığını ifade eden Murat Yel isimli vatandaş, ete gelen son zamla ete güç yetmeyeceğini söyledi.

“ETİ KOKLAYARAK YİYECEĞİZ”

Gıda fiyatlarındaki artışın iyiye alamet olmadığını belirten Yel,

Ete zam gelmiş. Bundan sonra eti koklayarak yiyeceğiz galiba. Sadece et değil diğer gıda ürünleri de pahalı. Bir asgari ücretli nasıl ev geçindirecek bilemiyoruz. Biz yetkililerden artık artan gıda fiyatlarına dur demelerini istiyoruz. Bu gidişat hiç de iyiye alamet değil

diye konuştu.

“HALKIMIZA İZAH EDEMİYORUZ”

Ete 5 liralık bir zam geldiğini dile getiren Kasap Abuzer Çekici ise,

Bayramdan sonra karkas ete 5 TL civarında bir zam geldi. Karkas ete gelen bu zam kemiksiz ete de yansıdı. Karkas et 45-46 liraya çıktı. 60 liraya satılan kemiksiz dana eti şu anda 65 TL oldu. 65 liraya satılan biftek ve antrikot şimdi 70 TL oldu. Vatandaşlar etin kilosunu çok pahalı görüyorlar. İnsanların alım gücü gittikçe azalıyor. Bize sitem ediyorlar ama gelen zam bizlik değil. Canlı hayvan kesimi yükselince biz de mecburen ete yansıtıyoruz. Satışlarımız düştü. Önceler günde 300 lira et satıyorsak şimdi yarıya düştü. Biz de zor durumdayız. Kesinlikle bizler bunu halkımıza izah edemiyoruz. Televizyonda zam yok deniyor ama gerçeklikte bu böyle değil. Gelip pazarı, marketi, kasabı gezsinler. Fiyatlar denilen gibi değil. Fiyatlar yüksek

ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİLERE YEM KONUSUNDA YARDIM EDİLMELİ”

Çekici,

Biz halkımıza kaliteli ve ucuz etmek yedirmek istiyoruz. Bunu da devlet büyüklerimizden bekliyoruz. Yem girdilerinin ucuz olması gerekiyor. Çiftçilere bu konuda yardım edilmeli. Devlet büyükleri yem girdilerini ucuzlatırlarsa et otomatikman ucuzlar. Önümüz Kurban Bayramı. Et fiyatları daha da yükselirdi de okullar, oteller, düğün salonları ve lokantaların kapanmasıyla et fiyatı çok artmadı

dedi.

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24 May 2021 - 10:20 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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