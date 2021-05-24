Deprem değil, yapı stokları vuracak!

Aluçlu’unun aktarımlarına göre Malatya’nın yapı stokları hiç de iç açıcı değil. Aluçlu, Malatya’da 2000 yılı öncesi yapılan binaların malzeme açısından çok kötü olduğunu ve kontrol mekanizmasının işçi ve müteahhidin insafına bırakıldığını belirtti.

Pütürge’de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki son depremin ardından gözler deprem üzerine araştırma yapan uzmanlara çevrildi. Yaşanan son depremi değerlendiren İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, “Bu deprem, 6.8 depreminin artçısı. Asıl önemli olan Erkenek segmenti. Bizim için tehlike arz eden yer burası” dedi.

Malatya’da deprem kendisini hatırlatmaya devam ediyor. Malatya İnşaat Mühendisleri Başkan Yardımcısı ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, Pütürge’de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki son depremin ardından gazetemize konuştu. Aluçlu, depremin yok edici etkisini anlatırken Malatya’nın depreme hazır olmadığına dikkat çekti.

Depremle ilgili, ‘zaman’ dışında birçok şeyi bildiklerini kaydeden Aluçlu,

Pütürge seğmenindeki depremi de 7 büyüklüğünde beklerken 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Aşağı yukarı tahminler doğru. Yerini, hangi illerin etkileneceğini, büyüklüğünü, yapı stoklarını biliyoruz. Bir tek bilmediğimiz şey zamanı. O zaman, yapmak gereken 2000 yılından önce yapılmış depreme dayanaklı olmayan binalarımızı sağlam hale getirmek. O zaman can ve mal kaybı minimuma inmiş olacak

şeklinde konuştu.

Açıklamalarında yapı stoğu konusunda değerlendirme yapan Aluçlu,

Şuan ki haliyle yakalanırsak can ve mal kaybı çok yüksek olur. Binaların depreme dayanaklılık açısından dönüşümünü sağlamak gerekir. Yeni deprem yönetmeliğine uygun binalar tasarlarsak biz bu depremlerden az etkileneceğiz. Yaklaşık 20 yıldır bu konu hakkında konuşuyorum. Malatya’nın merkezi dediğimiz, ana akslarda 2000 yılından önce yapılan binalarımızda beton kalitesi son derece kötü. Malzeme çok kötü. Projelendirme iyi değil. Kontrol mekanizması doğru çalışmıyor. Yani tamamen işçinin ve müteahhidin inisiyatifine bırakılmış binalar yapılıyordu. Bu binalar Erkenek seğmentindeki ana depremde yüzde 65 ya yıkılacak ya da ağır hasar alacak. Binaların bitişik yapılmaması gerekiyor. Her binanın kendi içinde depremin enerjisini sönümlemesi için aralarında boşlukların olması gerekiyor. Sadece Malatya’da değil, Türkiye’nin her yerinde aynı hatalar yapıldı. Bitişik yapılan binaların hatta duvarları ortak kullanıldı. Sivas Caddesi’nde olduğu gibi. Beş katlı bir bina ile yan binanın arasında en az 5 santim boşluğun olması gerekiyor. Bu boşluğun mutlaka olması gerekiyor. Birde fuzuli Caddesi’nde yer altı su seviyesinin yüksek olmasından kaynaklı olarak buradaki zemin, üzerindeki yükü depremde taşıyamayacağı yıllardır anlatıyoruz. Bu bölgenin zemini depremde kararsız hale getirecek. Yani zemin sıvılaşacak. Taşıyıcı gücü kaybolacak. Fuzuli Caddesi diğer ana aks caddelere göre daha fazla risk teşkil ediyor

dedi.

Pütürge’de 21 Mayıs’ta yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin geçen yıl yaşanan 6.8’in artçısı olduğunu söyleyen Aluçlu,

Bu depremler doğu Anadolu Fayı üzerinde 6.8 depreminin artçıları olarak karşımıza çıkıyor. Doğu Anadolu Fayı Bingöl-Karlıova’dan başlayıp; Elazığ-Malatya-Adıyaman-Kahramanmaraş-Hatay, oradan Mısır’a kadar uzanıyor. Bu fayın Pütürge segmentindeki 6,8’lik ana depremin artçıları olarak karşımıza çıkıyor. Bu artçılardan çok korkmamız gerekmiyor

dedi.

Açıklamalarının devamında asıl dikkati Erkenek segmentine çeken Aluç’lu, burada yaşanacak depremin sonuçlarının ağır olacağını söyledi. Öğretim Görevlisi Aluçlu, Pütürge segmentinin yaşanan artçılar sonucu yer ettiğini kaydederek,

Erkenek’e geçersek Sincik-Çelikhan- Erkenek- Gölbaşı’na kadar uzanan fay. Bu fayda eğer deprem olursa öncü deprem olabilir. Arkasından ana deprem gelebilir. Bu fayın Malatya’ya kuş uçuşu mesafeyle yaklaşık 30 kilometre olduğunu bildiğimizden kaynaklı olarak bu deprem bizi çok etkileyebilir. Erkenek seğmenti şu an bizim için tehlike arz ediyor. Devletin verileriyle ortalama 7.2 ile 7.4 arasında büyüklükte bir deprem bekleniyor. Erkenek segmentinde ise 7 ile 7.2 büyüklüğünde deprem bekleniyor. Pütürge segmentinde yaşanan depremden sonra yaklaşık bir yıldır artçı depremler devam etti. Bunlar o segmentin yerleştiğini, oturduğunu gösteriyor. Bundan sonraki segment bizi çok ilgilendiriyor

ifadelerine yer verdi.

Sincik’ten Gölbaşına kadar olan kısımın Malatya’yı yakınlığından ötürü çok etkileyeceğini söyleyen, Aluçlu,

Doğu Anadolu Fayı adı altında karşımıza çıkan fayların yanında bir de Batı’da, Malatya fayı var. O da Sürgü’den başlıyor, Doğanşehir-Yazıhan-Hekimhan üzerinden Tunceli’nin Ovacık fayına kadar uzanan bir fay. Bu fayda da zaman zaman depremler oluyor. Bir de Kuzeyimizde, Kuzey Anadolu Fay hattı var. O şuna da bizim için risk arz etmiyor. Bunu Malatya için söylüyorum. 1939 yılından itibaren enerjisini boşaltarak İstanbul’a kadar kırıla kırıla gitti. Şimdi İstanbul’da o fay üzerinde bir deprem bekleniyor. Ama bizim Doğu Anadolu Fayına baktığımız zaman Bingöl-Palu arasında bir sıkıntı olabilir. Bir de Sincik’le-Gölbaşı arası. Fayın devamına baktığımız zaman Pazarcık segmenti karşımıza çıkıyor. Bu seğment de Malatya’ya uzak olmamakla birlikte orada 1513 yılından beri enerjisini boşaltmamış olan bir fay var. Bu fay Maraş’ı, Adıyaman’ı Malatya’yı çok etkileyecek.

dedi.