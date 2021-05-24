Nemrut’a yabancı turistlerin ilgisi büyük

Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönemin en görkemli kalıntıları arasında yer alıyor. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılıyor. Doğu terası kutsal merkezdir ve bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada bulunuyor.

Dünyanın sekizinci harikası Nemrut, yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle, UNESCO Dünya Kültür Mirasında yer alıyor.

Nemrut Dağı, üzerinde barındırdığı dev heykellerin ve anıt mezarın yanı sıra, dünyanın en muhteşem gündoğumu ve gün batışının seyredilebildiği yer olmasıyla da ilgi çekiyor. Her yıl binlerce insan gündoğumu ve gün batışını seyretmek için Nemrut Dağı’na geliyor.

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak ilan edilen Nemrut Dağı, çevresindeki Kommagene Uygarlığı eserleri ile birlikte ülkenin önemli Milli Parklarından biridir. Nemrut Dağındaki dev heykeller ve tümülüs, Arsameia (Eski Kale), Yeni Kale, Karakuş Tepesi ve Cendere Köprüsü Milli Park sınırları içerisinde yer alıyor.

"Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'na, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Almanya, Fransa, Japonya, Güney Kore, Çin, Rusya, İspanya, Ukrayna ve Romanya’dan ziyaretçiler geliyor.

Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 'Dünya mirası' Nemrut'ta 29 Mart’ta turizm sezonunun açıldığı ve şuana kadar 5 bin 127 turistin geldiği bildirildi.

Nemrut Dağı karşılaşma merkezi işletmecisi Mustafa Bayram, 1980’den buyana işletmecilik yaptığını anımsatarak,

O dönemde çok farklıydı, buraya gelen yabancı turist sayısı fazlaydı. Günlük ortalama Adıyaman ve Malatya tarafından 400-500 kişi geliyordu. Şimdi pandemiden dolayı yasaklar var, o nedenle büyük bir yoğunluk yok

dedi.

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel Nemrut Dağı’ndan izlendiğini ifade eden Bayram,

Güneşin doğuşunun izleneceği saatte yasak var. Batışını izlemek için gelenler akşam saatindeki yasağa takılıyor. İki aydır açığız, gelen turist sayısı fazla değil. 1 Haziran’dan sonra patlama bekliyoruz. Yasaklarda kalkarsa inanıyoruz ki büyük bir patlama olacak

diye konuştu.

Bayram, Nemrut’a Alman, Fransız, İspanyol, Güney Kore ve Japon turistlerin daha çok geldiğini de sözlerine ekledi.