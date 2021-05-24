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24 May 2021 - 09:56- Yaşam G: 24 May 2021 - 10:00

Bulutlar yağmurun habercisi!

Bugün hava yer yer çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgarlar yer yer kuvvetli esecek.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri
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Bölgemizde hava parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarlar kuzeyli yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli esecek.
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24 May 2021 - 09:56 Malatya- Yaşam

Muhabir Şafak Şahin

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