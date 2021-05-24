Bulutlar yağmurun habercisi!

Bölgemizde hava parçalı yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarlar kuzeyli yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli esecek.