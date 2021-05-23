Sevcan’la Lezzet Yolunda: Malatya

Malatya’nın yemeklerinin, halk oyunlarının, turistik ve tarihi yerlerinin tanıtılacağı ve Malatya’da çekimlerinin yapıldığı ‘Sevcan’la Lezzet Yolunda’ programının sunucusu Sevcan Orhan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Gazeteci ve Televizyon Yapımcısı Cengiz Semercioğlu ile birlikte Başkan Gürkan’ı ziyaret eden Orhan, Malatya’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Program Sunucu Sevcan Orhan, Malatya’yı çok sevdiğini ve programında Malatya’nın tanıtımına katkı sunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminden itibaren tanıştıklarını ifade eden Orhan,

Çok keyifli giden programımızda yolumuz Malatya’ya düştü. Malatya’yı çok seviyorum. Çekimlerimizin uzun sürmesine rağmen, başkanımızı ziyaret etmek istedik, kendisi de sağ olsun bizleri makamında ağırladı. Başkanımızla eskiye dayanan dostluğumuz ve muhabbetimiz var. Malatya benim için çok kıymetli bir yer çok sevdiğim dostlarım var benim Malatya’da. Ayrıca benim müziğimi seven insanlar var burada. Malatya’ya geldiğim zaman çok mutlu oluyorum ki ben halk müziği yapıyorum. Malatya’da kültürüne sahip çıkan bir memleket. Malatya’yı tanıtırken bir kez daha gezme fırsatım oldu. Geliyorduk Malatya’ya ama bu kadar gezmiyordum Malatya oldukça gelişmiş. Çok daha düzenli hale gelmiş ve insanlar şehir yaşamı anlamında rahatlamış. Başkanımızın sağ olsun emekleri çok kıymetli. Birde kültürel tarafını öğrendim. Birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış bir yer Malatya. Birde en güzel şey Malatya’da şehre aç gelseniz tok gidersiniz hiç para harcamadan. Nereye gittiysek herkes bir şeyler ikram etti bize. Şehre aç geldik ama tok gidiyoruz, cebimizde de paramız duruyor. Malatya’ya geleceklerin aklında bulunsun kimin kapısını çalarlarsa ne var ne yok size ikram ediyorlar. Bu bölgenin insanı güzel. Başkanımızı ziyaret ettik ve Malatya bizleri yine mutlu etti sağ olsun

açıklamasında bulundu.

Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Program Sunucusu Sevcan Orhan ve ‘Sevcan’la Lezzet Yolunda’ ekibini Malatya’da ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “

Sevcan hanımla eskiye dayanan bir dostluğumuz ve ayrıca ortak dostlarımız var. Kendileri bizleri sosyal etkinliklerimiz de yalnız bırakmamıştır. Sevcan Orhan, 2006 yılında Battalgazi Kervansaray buluşmalarında bizlerin misafiri olmuştu. Kültürel ve sosyal etkinliklerimizde bizlere yardımcı olan Sevcan hanıma o dönemde yaptığı çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha sonraki süreçlerde kendilerini takip ettiğimizde Malatya ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ettiği zamanlarda çok güzel bahsetmiştir

dedi.

Ziyaret sonrasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sevcan Orhan ve Cengiz Semercioğlu’na Malatya kayısısı ve Aslantepe sembolünü hediye etti. (Bülten)