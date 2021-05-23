Busabah Malatya Busabah Malatya
23 May 2021 - 19:11- Yaşam G: 23 May 2021 - 19:15

Sokak hayvanlarına çocuğu gibi bakıyor

Malatya’da, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Mutlu, tuttuğu evde sokak hayvanlarına bakıyor. Yaralı ve yardıma muhtaç halde bulduğu sokak hayvanlarını tedavi ettiren Mutlu, onlara sıcak bir yuva imkânı sağlayarak, besliyor.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
mask

İnönü Üniversitesi öğrencisi olan İrem Mutlu, 5 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor. Yaralı, aç ve yardıma muhtaç halde bulduğu sokak hayvanlarına evini açan Mutlu, onları hem tedavi ettiriyor hem de sıcak bir yuva imkanı sağlıyor. Mutlu’nun bu süreçte en büyük beklentisi ise insanların mama ve tedavi süreçlerinde desteklerini esirgememeleri.

Babası Ahmet Mutlu ve nişanlısı Kaan Mutlu ile birlikte gönüllüler ve hayvan severlerin desteğiyle sokak hayvanlarına yardım eden İrem Mutlu,

5 senedir sokak hayvanlarıyla uğraşıyorum. Babamı ikna etmek için ‘pansiyon’ fikrini ortaya attım. Bende veterinerliğe yönelmek istiyorum. Hepimiz toplandık ‘hadi yapalım’ dedik ve bu sayede evi tuttuk. Tuttuğumuz evde sokak hayvanlarına bakarak, tedavilerini üstleniyoruz

dedi.

Mutlu, sokakta yaralı halde buldukları kedi ve köpekleri tedavi ettirdiklerini daha sonrada evde beslediklerini ifade etti.

Mutlu, veterinerlik okumak istediğini belirterek,

Dört senedir üniversite sınavına hazırlanıyorum. Veterinerliği kazanmama rağmen annemde istemediği için matematik bölümünü yazdım. Baktılar ki sokak hayvanlarıyla ilgileniyorum, ‘madem bu kadar istiyorsun bundan sonra veterinerliğe yönel’ dediler. Şimdi veterinerlik bölümüne geçmek için sınava gireceğim, hazırlıklarımı sürdürüyorum

diye konuştu.

Mutlu, yavru kedilerinin bakımının büyük bir hassasiyet gerektirdiğini belirterek,

Yavru kedilere dikkatli bakmak, sıcak tutmak gerekiyor. İnsanlardan birazcık destek gerekiyor. Tek başımıza yapmakta zorlanıyoruz. Bazen sayı çok fazla artıyor. Bazen kedi ve köpeklerin sayısı 20’yi buluyor. İnsanların sahiplenme bilincini yakalaması gerekiyor. Mama bağışı ve tedavilere destek gerçekten büyük önem taşıyor. İnsanların destekleriyle bizde elimizden geldiği kadarıyla sokak hayvanlarına bakıyoruz

diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden kendilerine birçok kişinin ulaştığını ifade eden Mutlu,

İnsanlar, sokak hayvanları için derneklere ulaşamayınca gönüllülere ulaşıyorlar. Bir şekilde ya bize sosyal medyadan ulaşıyorlar ya da barınak getiriyor. Barınak ortamında yavru kedilerin bakımı birazcık zor oluyor. Herkes yavru kedilerin yaşaması için uğraşıyor ve gerek çevre gerekse de barınak, sosyal medyadan ulaşarak yavru kedileri bize yönlendiriyorlar

dedi.

# İnönü Üniversitesi, sokak hayvanları, malatya, için, çok, ile, yaralı, medya, hayvan, üniversite

23 May 2021 - 19:11 Malatya- Yaşam

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Derdiyoklar Ali ‘Türkülerle’ uğurlandı mask
Derdiyoklar Ali ‘Türkülerle’ uğurlandı
Kan stokları tamamen eridi mask
Kan stokları tamamen eridi
“Cerrahi sonuçları ve hasta memnuniyeti oldukça yüksek” mask
“Cerrahi sonuçları ve hasta memnuniyeti oldukça yüksek”
Beyin kanaması geçiren hemşire hayatını kaybetti mask
Beyin kanaması geçiren hemşire hayatını kaybetti
Yağış Bekleniyor! mask
Yağış Bekleniyor!
Asırlık nine virüse yenildi! mask
Asırlık nine virüse yenildi!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU mask
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU
“Kürecik radar üssü, İsrail’i korumak için kuruldu” mask
“Kürecik radar üssü, İsrail’i korumak için kuruldu”
Malatya'da yılların sorununa neşter mask
Malatya'da yılların sorununa neşter
Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı mask
Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
Beyin kanaması geçiren hemşire hayatını kaybetti mask
Beyin kanaması geçiren hemşire hayatını kaybetti
SOYLU MU PEKER Mİ? mask
SOYLU MU PEKER Mİ?

GALERİ

“YÜZME SPORUNA DAHA DEĞER KATACAK” mask
“YÜZME SPORUNA DAHA DEĞER KATACAK”
İYİ Parti’nin bulunduğu iş merkezine saldırı mask
İYİ Parti’nin bulunduğu iş merkezine saldırı
MALATYALI DOKTORUN BULUŞU mask
MALATYALI DOKTORUN BULUŞU
DÜNYA BİRİNCİSİ FERİDUN İLK KEZ KONUŞTU mask
DÜNYA BİRİNCİSİ FERİDUN İLK KEZ KONUŞTU
Sokak köpeklerine şefkati yürekleri ısıttı mask
Sokak köpeklerine şefkati yürekleri ısıttı
17 günlük kısıtlama Malatya’da işe yaradı, vaka sayıları düştü mask
17 günlük kısıtlama Malatya’da işe yaradı, vaka sayıları düştü
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL