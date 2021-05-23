Sokak hayvanlarına çocuğu gibi bakıyor

İnönü Üniversitesi öğrencisi olan İrem Mutlu, 5 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor. Yaralı, aç ve yardıma muhtaç halde bulduğu sokak hayvanlarına evini açan Mutlu, onları hem tedavi ettiriyor hem de sıcak bir yuva imkanı sağlıyor. Mutlu’nun bu süreçte en büyük beklentisi ise insanların mama ve tedavi süreçlerinde desteklerini esirgememeleri.

Babası Ahmet Mutlu ve nişanlısı Kaan Mutlu ile birlikte gönüllüler ve hayvan severlerin desteğiyle sokak hayvanlarına yardım eden İrem Mutlu,

5 senedir sokak hayvanlarıyla uğraşıyorum. Babamı ikna etmek için ‘pansiyon’ fikrini ortaya attım. Bende veterinerliğe yönelmek istiyorum. Hepimiz toplandık ‘hadi yapalım’ dedik ve bu sayede evi tuttuk. Tuttuğumuz evde sokak hayvanlarına bakarak, tedavilerini üstleniyoruz

dedi.

Mutlu, sokakta yaralı halde buldukları kedi ve köpekleri tedavi ettirdiklerini daha sonrada evde beslediklerini ifade etti.

Mutlu, veterinerlik okumak istediğini belirterek,

Dört senedir üniversite sınavına hazırlanıyorum. Veterinerliği kazanmama rağmen annemde istemediği için matematik bölümünü yazdım. Baktılar ki sokak hayvanlarıyla ilgileniyorum, ‘madem bu kadar istiyorsun bundan sonra veterinerliğe yönel’ dediler. Şimdi veterinerlik bölümüne geçmek için sınava gireceğim, hazırlıklarımı sürdürüyorum

diye konuştu.

Mutlu, yavru kedilerinin bakımının büyük bir hassasiyet gerektirdiğini belirterek,

Yavru kedilere dikkatli bakmak, sıcak tutmak gerekiyor. İnsanlardan birazcık destek gerekiyor. Tek başımıza yapmakta zorlanıyoruz. Bazen sayı çok fazla artıyor. Bazen kedi ve köpeklerin sayısı 20’yi buluyor. İnsanların sahiplenme bilincini yakalaması gerekiyor. Mama bağışı ve tedavilere destek gerçekten büyük önem taşıyor. İnsanların destekleriyle bizde elimizden geldiği kadarıyla sokak hayvanlarına bakıyoruz

diye konuştu.

Sosyal medya üzerinden kendilerine birçok kişinin ulaştığını ifade eden Mutlu,

İnsanlar, sokak hayvanları için derneklere ulaşamayınca gönüllülere ulaşıyorlar. Bir şekilde ya bize sosyal medyadan ulaşıyorlar ya da barınak getiriyor. Barınak ortamında yavru kedilerin bakımı birazcık zor oluyor. Herkes yavru kedilerin yaşaması için uğraşıyor ve gerek çevre gerekse de barınak, sosyal medyadan ulaşarak yavru kedileri bize yönlendiriyorlar

dedi.