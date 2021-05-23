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23 May 2021 - 19:08- Yaşam G: 23 May 2021 - 19:11

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti.
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Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehpare Yener’in taziye adresi: Kernek Mahallesi, Uranüs Sokak, No: 1/1/3, Battalgazi.

91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döndü Özdemir’in taziye adresi: Bereketli Mahallesi, Bereketli Küme Evleri, No: 54, Yazıhan.

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulmelik El Muhammed’in taziye adresi:-

54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Kara’nın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, Prestij Gül Konutları, B-Blok, No: 108/4/25, Yeşilyurt.

87 yaşında vefat eden ve Bostanbaşı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Temiz’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.

83 yaşında vefat eden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Feride Değer’in taziye adresi: Kale.

83 yaşında vefat eden ve Çelikhan Mezarlığı’na defnedilen Derviş Gültekin’in taziye adresi: Çelikhan/Adıyaman.

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Karaduman’ın taziye adresi: Arıtoprak Mahallesi, Pütürge.

53 yaşında vefat eden ve Özal Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Boz’un taziye adresi: Özal Mahallesi, Yeşilyurt.

74 yaşında vefat eden ve Yeni Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Makbule Şahin’in taziye adresi: Yeni Mahallesi, Doğanşehir.

79 yaşında vefat eden ve Fındık Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Durmuş Sülü’nün taziye adresi: Fındık Mahallesi, Doğanşehir.” ( Haber Merkezi)

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23 May 2021 - 19:08 Malatya- Yaşam

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