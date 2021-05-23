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23 May 2021 - 17:28- Asayiş G: 23 May 2021 - 17:32

55 kişiye 49 bin 500 TL ceza

Malatya’da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kuralları ihlal eden 55 kişiye 49 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

FERDİ DURDU
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 22 ve 23 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takma kuralına uymayan 55 kişiye 49 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Mayıs’ta gerçekleştirilen denetimlerde maske takma kuralına uymayan 6 kişiye 5 bin 400, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişiye ise 11 bin 700 TL ceza kesildi.

Bin 825 işyeri ile 70 toplu ve ticari aracı denetleyen ekipler, 7 işyeri, 6’da araca işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Mayıs’ta gerçekleştirilen denetimlerde ise maske takma kuralına uymayan 5 kişiye 4 bin 500 TL, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 31 kişiye ise 27 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

Bin 520 ile 251 toplu ve ticari aracı denetleyen ekipler, 9 işyeri, 1’de araca işlem uygulandı.
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23 May 2021 - 17:28 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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