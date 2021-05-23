Busabah Malatya Busabah Malatya
23 May 2021 - 17:21- Asayiş G: 23 May 2021 - 17:32

TUTUKLANDI

İYİ Parti Malatya İl Teşkilatı’nın bulunduğu iş merkezinin giriş katının camlarını kıran zanlı tutuklandı.
mask

Malatya Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

23.05.2021 tarihinde saat 03.10 sıralarında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezi tarafından, İyi Parti Malatya İl Başkanlığının da içerisinde bulunduğu iş merkezinin giriş katının camlarının bir şahıs tarafından kırıldığı bilgisi alınması üzerine, güvenlik ekipleri tarafından olay mahallinde yapılan çalışmalar ve elde edilen kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde; olayı gerçekleştiren şahsın V.Ş. isimli kişi olduğu tespit edilmiş olup şüpheli şahıs saat 03.25 sıralarında yakalanarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmış ve sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır.

(Haber Merkezi)
# malatya, malatya valiliği, saldırı, İyİ parti, Emniyet, şüpheli, Merkezi, haber, çalışmalar
# İYİ PARTİ SALDIRI İLE İLİŞKİLİ:
İYİ Parti’nin bulunduğu iş merkezine saldırı mask
İYİ Parti’nin bulunduğu iş merkezine saldırı

23 May 2021 - 17:21 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti mask
Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Malatya'da iki kişinin karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı mask
Malatya'da iki kişinin karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
POLİS KILIK DEĞİŞTİRDİ,ZANLI YAKALANDI! mask
POLİS KILIK DEĞİŞTİRDİ,ZANLI YAKALANDI!
Yangın, bitişik eve de zarar verdi mask
Yangın, bitişik eve de zarar verdi
Malatya’da gümüş sikke ele geçirildi mask
Malatya’da gümüş sikke ele geçirildi
Traktör ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı mask
Traktör ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU mask
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU
“Kürecik radar üssü, İsrail’i korumak için kuruldu” mask
“Kürecik radar üssü, İsrail’i korumak için kuruldu”
Malatya'da yılların sorununa neşter mask
Malatya'da yılların sorununa neşter
Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı mask
Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
Beyin kanaması geçiren hemşire hayatını kaybetti mask
Beyin kanaması geçiren hemşire hayatını kaybetti
“Oldukça aktif görünüyor” mask
“Oldukça aktif görünüyor”

GALERİ

İYİ Parti’nin bulunduğu iş merkezine saldırı mask
İYİ Parti’nin bulunduğu iş merkezine saldırı
MALATYALI DOKTORUN BULUŞU mask
MALATYALI DOKTORUN BULUŞU
DÜNYA BİRİNCİSİ FERİDUN İLK KEZ KONUŞTU mask
DÜNYA BİRİNCİSİ FERİDUN İLK KEZ KONUŞTU
Sokak köpeklerine şefkati yürekleri ısıttı mask
Sokak köpeklerine şefkati yürekleri ısıttı
17 günlük kısıtlama Malatya’da işe yaradı, vaka sayıları düştü mask
17 günlük kısıtlama Malatya’da işe yaradı, vaka sayıları düştü
Nüfusu artıyor! mask
Nüfusu artıyor!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL