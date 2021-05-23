TUTUKLANDI

Malatya Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:
23.05.2021 tarihinde saat 03.10 sıralarında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezi tarafından, İyi Parti Malatya İl Başkanlığının da içerisinde bulunduğu iş merkezinin giriş katının camlarının bir şahıs tarafından kırıldığı bilgisi alınması üzerine, güvenlik ekipleri tarafından olay mahallinde yapılan çalışmalar ve elde edilen kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde; olayı gerçekleştiren şahsın V.Ş. isimli kişi olduğu tespit edilmiş olup şüpheli şahıs saat 03.25 sıralarında yakalanarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmış ve sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.