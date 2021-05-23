En yüksek sıcaklık 23 derece!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporunda bölge genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin olmadığı belirtildi. Sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyredecek. Malatya merkez için en yüksek sıcaklık ise 23 derece olarak tahmin edildi. ( Haber Merkezi)