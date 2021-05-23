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23 May 2021 - 11:03- Yaşam G: 23 May 2021 - 11:12

En yüksek sıcaklık 23 derece!

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrediyor. Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Malatya2da en yüksek sıcaklığın 23 derece olması tahmin ediliyor.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporunda bölge genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin olmadığı belirtildi. Sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyredecek. Malatya merkez için en yüksek sıcaklık ise 23 derece olarak tahmin edildi. ( Haber Merkezi)
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23 May 2021 - 11:03 Malatya- Yaşam

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