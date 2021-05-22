Cezaevine sakatat alımı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'na büyükbaş alımı yapılacak. İlanda, "Büyükbaş Sakatat İhalesi 2886 Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre 31/05/2021 tarihinde Açık teklif usulü ile teklif alınarak satışı yapılacaktır." bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.