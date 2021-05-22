Cezaevine sakatat alımı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'na büyükbaş alımı yapılacak. İlanda, "Büyükbaş Sakatat İhalesi 2886 Devlet İhale Kanununun Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre 31/05/2021 tarihinde Açık teklif usulü ile teklif alınarak satışı yapılacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.