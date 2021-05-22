Yamadağı'nda anten kulesi yaptırılacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, DHMİ Malatya Hekimhan Yamadağ mevkiinde alıcı-verici anten kulesi ihasi yayınladı. İlanda, "DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğüne Bağlı Hekimhan- Yamadağ Mevkii Alıcı-Verici Anten Kulesi ve Radom Yapımı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

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