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22 May 2021 - 20:07- Ekonomi G: 22 May 2021 - 20:15

Yamadağı'nda anten kulesi yaptırılacak!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), alıcı-verici anten kulesi yapım ilanı yayınladı.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, DHMİ Malatya Hekimhan Yamadağ mevkiinde alıcı-verici anten kulesi ihasi yayınladı. İlanda, "DHMİ Malatya Havalimanı Müdürlüğüne Bağlı Hekimhan- Yamadağ Mevkii Alıcı-Verici Anten Kulesi ve Radom Yapımı işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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22 May 2021 - 20:07 Malatya- Ekonomi

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