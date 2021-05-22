VAKA SAYILARI 9 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

17 günlük tam kapanma sürecinden sonra vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce twitter üzerinden yaptığı açıklama ile vaka sayılarının 9 binin altına düştüğünü açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada:

Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin.

dedi.

Uzun zamandan sonra ilk defa vaka sayılarının bu kadar düşmesi vatandaşları heyecanlandırdı. Kontrollü normalleşme adımlarının vaka sayısının düşüşünün ardından ne denli gelişeceği ise şimdiden merak konusu oldu.