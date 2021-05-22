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22 May 2021 - 19:52- Ekonomi G: 22 May 2021 - 20:05

İcradan satılık bina!

Malatya Yeşilyurt, Konak Mahallesinde 140 m² iki katlı bina mahkemeden satılık. İcradan satılığı çıkarılan mahkemenin tahmini bedeli 268 bin lira.

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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 4161 Parsel, Konak Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkiindedir. Konak Merkezdeki Taşımaz zemin+1 kat olup konum itibariyleher türlü belediye altyapı ve üst yapı imkanlardan azami ölçüde faydalanır. Toplam brüt alanı 140m2 olup yığma olan taşımaz zemin+1 kat olup Konak ilçe merkezindedir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 
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22 May 2021 - 19:52 Malatya- Ekonomi

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