İcradan satılık bina!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 4161 Parsel, Konak Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkiindedir. Konak Merkezdeki Taşımaz zemin+1 kat olup konum itibariyleher türlü belediye altyapı ve üst yapı imkanlardan azami ölçüde faydalanır. Toplam brüt alanı 140m2 olup yığma olan taşımaz zemin+1 kat olup Konak ilçe merkezindedir." bilgileri yer aldı.

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