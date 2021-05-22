SOYLU MU PEKER Mİ?

Günlerdir gündemde olan Sedat Peker ve Süleyman Soylu arasındaki olaylar sanal ortamda çok konuşuldu. Bugün ise bir bahis sitesinin Sedat Peker ve Süleyman Soylu ikilisinden hangisinin kazanacağına dair bahis açarak vatandaşlara kısa mesaj gönderdiği öğrenildi.
Vatandaşlardan oy kullanarak bahse girmelerini teşvik eden site ,
Sedat Peker bahsi yada Süleyman Soylu bahsi nasıl olur? diye düşünmeden edemiyor insan tabii ki. Çok düşünmeden sizleri sitemize bekliyor ve bol şanslar diliyoruz
şeklinde açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.