SOYLU MU PEKER Mİ?

Günlerdir gündemde olan Sedat Peker ve Süleyman Soylu arasındaki olaylar sanal ortamda çok konuşuldu. Bugün ise bir bahis sitesinin Sedat Peker ve Süleyman Soylu ikilisinden hangisinin kazanacağına dair bahis açarak vatandaşlara kısa mesaj gönderdiği öğrenildi.

Vatandaşlardan oy kullanarak bahse girmelerini teşvik eden site ,

Sedat Peker bahsi yada Süleyman Soylu bahsi nasıl olur? diye düşünmeden edemiyor insan tabii ki. Çok düşünmeden sizleri sitemize bekliyor ve bol şanslar diliyoruz

şeklinde açıklama yaptı.