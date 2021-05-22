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22 May 2021 - 16:17- Gündem G: 22 May 2021 - 16:45

SOYLU MU PEKER Mİ?

Bir bahis sitesi, Süleyman Soylu ve Sedat Peker ikilisinden hangisinin kazanacağına yönelik bahis açtı.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
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Günlerdir gündemde olan Sedat Peker ve Süleyman Soylu arasındaki olaylar sanal ortamda çok konuşuldu. Bugün ise bir bahis sitesinin Sedat Peker ve Süleyman Soylu ikilisinden hangisinin kazanacağına dair bahis açarak vatandaşlara kısa mesaj gönderdiği öğrenildi.

Vatandaşlardan oy kullanarak bahse girmelerini teşvik eden site ,

Sedat Peker bahsi yada Süleyman Soylu bahsi nasıl olur? diye düşünmeden edemiyor insan tabii ki. Çok düşünmeden sizleri sitemize bekliyor ve bol şanslar diliyoruz

şeklinde açıklama yaptı.
# Sedat Peker, süleyman soylu, Bahis

22 May 2021 - 16:17 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

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