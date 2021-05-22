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22 May 2021 - 16:18- Sağlık G: 22 May 2021 - 16:24

Bakan Koca açıkladı: Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı süreciyle ilgili "Yaza daha güvenli girmiş olacağız. Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak" ifadelerini kullandı.

Şafak Şahin
Şafak Şahin Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıyla ilgili haziranda 30 milyon doz, eylül ayının sonuna kadar da toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Bakan Koca;

30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız. Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak.

Dedi.

Bakan Koca aynı zamanda ikinci doz aşıların da gelecek ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacağını açıkladı. Koca aşılar hiç gelmese bile sorunu çözmüş olduklarını belirtti. Bakan Koca yaptığı açıklamada aşıların yapılmasıyla birlikte artık kapanmadan ziyade kişisel korumanın esas olacağını belirtti.

20 yaş altının ne zaman aşılanacağı da muammaydı Bakan Koca açıklamasında bu konuya da değinerek;

BioNTech aşısının 16 yaşa kadar bir sorun teşkil etmediği otoriteler tarafından tespit edildi. ABD, 16 yaşa kadar aşı yapıyor. Biz de eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu arada BioNTech’in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma var. O araştırmanın sonucu birkaç hafta içinde netleşecek. O durumda da 12 yaşa kadar inebiliriz.

Dedi.
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22 May 2021 - 16:18 Malatya- Sağlık

Muhabir Şafak Şahin

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