Tüfenkci'den Meral Akşener'e sert tepki

Tüfenkci,

Bazı muhalefet liderleri Amerika'ya ve Netanyahu'ya ses çıkaramadığı için utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanımıza saldırıyor

dedi.

Milletvekili Bülent Tüfenkci, zirai don nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçileri ziyaret ederek sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Bölgedeki sorunlar hakkında Tüfenkci'ye bilgi veren Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, bölgenin zeminde aşırı su birikintisi yaşandığını kaydederek

Burada taban suyu oluşmaya başladı. Bölgeler bataklık haline geldi. Su geldi ama problemleri ile geldi. Tabanda su oluşunca topraklar kireçlenecek. Burada DSİ bir önlem almalı. Sizden de gereken desteği bekliyoruz

ifadelerini kullandı.

Mağduriyetin giderilmesi için gerekenin yapılacağını belirten Tüfenkci, tarım ve üretimin önemine de dikkat çekerek,

Bizler, sizlerin önünü açmak, Türkiye’nin üretimini arttırmak, insanımıza iş ve aş bulma noktasında hem tarımımızı geliştirmek hem de tarıma dayalı sanayimizi geliştirmek noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Biz tarıma önem veriyoruz. Üretime önem veriyoruz ve Türkiye’nin kalkınmasının üretimden geçtiğini de biliyoruz

dedi.

"Türkiye'yi zor durumda bırakma hesapları yapılıyor"



Türkiye'nin de bulunduğu İslam coğrafyasındaki oynanan oyunların amacının Türkiye'yi yalnızlaştırma ve zor durumda bırakma hesaplarından kaynaklandığını belirten Tüfenkci,

Türkiye’yi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mazlumların yanında duruşunu, masum çocukların ve kadınların yanında duruşunu hazmedemiyorlar. Ve bu nedenle sürekli ‘Türkiye aleyhine nasıl oyun kurarız, Türkiye’yi nasıl zor durumda bırakırız' hesabını yapıyorlar. Baktığımızda yakın coğrafyada oynanan oyunların büyük bir bölümü ise Türkiye üzerine oynanan oyunlar. Milletimiz bu oyunları görüyor ve bu oyunları bozacak da milletimizdir

şeklinde konuştu.

Akşener’e sert tepki



Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeleri nedeniyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sert tepki gösterdi. Tüfenci,

Dünya genelinde zulmü işleyen İsrail’e ses çıkaramayanlar, Netanyahu’ya ses çıkaramayanlar nasıl Filistin’i ve mazlum halkı suçluyorlarsa, Türkiye’de ise bazı muhalefet liderleri Amerika’ya ve Netanyahu’ya ses çıkaramadığı için utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımız ile İsrail Başbakanını bir tutacak kadar şaşırmış ve onların ekmeğine yağ süren bir siyaset izliyorlar

diye konuştu.

(İHA)