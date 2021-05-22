ADEM BÜYÜK'ÜN EŞİNİN "ÇAKARLI SİRENLİ" İSTANBUL TURU

Ünlü futbolcu Adem büyük’ün eşi Merve Büyük sosyal medya hesabından yasak olmasına rağmen çakar ve siren tertibatlı araçla trafiğe çıktı. Oğlunun “Anne biz polis miyiz?” sorusuna “Evet biz polisiz” yanıtı veren Büyük sosyal medya üzerinden büyük tepki topladı.

Aldığı tepkiler üzerine paylaşımı silen Merve Büyük konuyla ilgili yine sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada

5 yaşımdaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü. Büyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil. Hiçbir zaman çakarlı aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır. Olaya konu olan aracı video çekimi esnasında benim kullandığım da gayet açık bir şekilde bellidir.

İfadelerini kullandı.