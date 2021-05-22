22 May 2021 - 15:13- Gündem

9 Bin kişi aşılandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'nın Darende İlçesi’nde de yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle aşılama çalışmaları devam ederken, bugüne kadar ilçede yaklaşık 9 bin vatandaşın aşılandığı öğrenildi.