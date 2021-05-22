9 Bin kişi aşılandı

Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Kemal Karabulut, Covid-19 aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karabulut,
Aşıların Türkiye'ye gelmesinde sonra hastanemizde de aşılama işlemleri başlatıldı. Belirli aralıklar ve saatlerde randevular çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Hastanemizde iki tür aşı yapılıyor. Sinovak ve Biontech
dedi.
İlçe devlet hastanesinde servis sorumlusu hekim olarak görev yapan Mustafa Eren Dağdeviren ise aynı zamanda aşı birimi ile de ilgilendiğini söyledi. Dağdeviren,
Hastanemizde Şubat ayından itibaren Sinovak aşısına başladık. Nisan ayından itibaren de Biontech aşısına başlandı. Hastanemizde bu güne kadar yaklaşık 3 bin aşı yapıldı. Buna aile sağlık merkezlerini de eklediğimizde ilçemizde 9 bin vatandaşımıza aşı yapılmış oldu. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Aşılamada bir sıkıntı yok. Alerjisi olan hastalarımızın randevuyu hastanemizden almalarını öneriyorum. Çünkü yakın gözetim altında aşılama yapılıyor. Kalp hastalığı olan vatandaşlarımız kontrollerimizden geçtikten sonra aşı oluyorlar. Hastanemizde şu ana kadar aşılama ile ilgili bir problem yaşamadık. Sırası gelen vatandaşlarımızı kesinlikle aşı yaptırmaya davet ediyorum
ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.