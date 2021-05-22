Busabah Malatya Busabah Malatya
22 May 2021 - 14:40- Eğitim G: 22 May 2021 - 14:47

1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destek verdiği 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun öncülüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA birlikte düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 25-26 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek sempozyumda batıda artış gösteren İslamofobiye medyanın etkisi tartışılacak.
mask

Sempozyumun ilk gününde açış konuşmalarının ardından 4 farklı panelde medya ve islamofobi konusu ayrıntılarıyla ele alınacak. Oturumlarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de aralarında bulunduğu devlet yöneticileri, akademisyenler ve gazeteciler panelist olarak yer alacak. Sempozyumumuzun ikinci günündeyse hazırlık aşamasında çıkılan akademik çağrı neticesinde yürütme kuruluna ulaştırılan 113 bilimsel çalışma gerçekleştirilecek sunumlarla katılımcılarla paylaşılacak.


‘Açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak’


ATO Congesioum’da düzenlenecek sempozyuma uluslararası düzeyde katılım olacak. Toplantının onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Açış konuşmasını yapacak Erdoğan’ın son yaşanan Gazze saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. 1.Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nun açılışında diğer konuşmaları ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yapacak.
Yürütme Komitesi Başkanı olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sempozyum hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada,

İslam diniyle ilgili olarak oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyla mücadele sadece devlet adamları ve siyasetçilerin sorumluluğuna bırakılmamalıdır. Bu mücadelede medya en ön safta yer almalı, toplumu uyarmalı ve bu tehlikeye karşı mücadelede eden devlet adamları ve siyasetçilere destek olmalıdır. Türkiye, İslamofobi ile mücadelede Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başı çekiyor. Üzülerek görüyoruz ki, batı medeniyeti büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta ısrar ediyor. Birileri, Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılar karşısında fikir özgürlüğü kisvesi altında üç maymunu oynuyor. İşte bu noktada İslam coğrafyasının medyası olarak bizlere çok hayati görevler düşüyor. 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunu teşrif edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, akademisyenlerimize, gazeteci dostlarımıza, yurt dışından ve içinden gelen bütün konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, organizasyona ön ayak olan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun’a, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’a, Erciyes Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a, TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren’e ve SETA Genel Koordinatörü Prof.Dr. Burhanettin Duran’a ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum

ifadelerine yer verdi.

# iletişim başkanlığı, medya, rtÜk

22 May 2021 - 14:40 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
MTÜ, öğretim üyesi alacak! mask
MTÜ, öğretim üyesi alacak!
YÖK'TEN ÖĞRENCİLERİ HEYECANLANDIRAN HAREKET mask
YÖK'TEN ÖĞRENCİLERİ HEYECANLANDIRAN HAREKET
AŞI RANDEVULARI ONLARA DA AÇILDI mask
AŞI RANDEVULARI ONLARA DA AÇILDI
İnönü Üniversitesi personel alıyor! mask
İnönü Üniversitesi personel alıyor!
Baruş: Malatya’ya 70’e yakın yeni okul kazandırılıyor mask
Baruş: Malatya’ya 70’e yakın yeni okul kazandırılıyor
27 öğretim üyesi alınacak! mask
27 öğretim üyesi alınacak!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor! mask
14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor!
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU mask
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Ağbaba’dan büyük jest mask
Ağbaba’dan büyük jest
“Kürecik radar üssü, İsrail’i korumak için kuruldu” mask
“Kürecik radar üssü, İsrail’i korumak için kuruldu”
Malatya'da yılların sorununa neşter mask
Malatya'da yılların sorununa neşter
Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı mask
Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

GALERİ

DÜNYA BİRİNCİSİ FERİDUN İLK KEZ KONUŞTU mask
DÜNYA BİRİNCİSİ FERİDUN İLK KEZ KONUŞTU
Sokak köpeklerine şefkati yürekleri ısıttı mask
Sokak köpeklerine şefkati yürekleri ısıttı
17 günlük kısıtlama Malatya’da işe yaradı, vaka sayıları düştü mask
17 günlük kısıtlama Malatya’da işe yaradı, vaka sayıları düştü
Nüfusu artıyor! mask
Nüfusu artıyor!
Malatya’da 19 Mayıs coşkusu mask
Malatya’da 19 Mayıs coşkusu
“19 Mayıs, ülkede her şeyin temellerinin atıldığı gündür” mask
“19 Mayıs, ülkede her şeyin temellerinin atıldığı gündür”
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL