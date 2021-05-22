Sempozyumun ilk gününde açış konuşmalarının ardından 4 farklı panelde medya ve islamofobi konusu ayrıntılarıyla ele alınacak. Oturumlarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de aralarında bulunduğu devlet yöneticileri, akademisyenler ve gazeteciler panelist olarak yer alacak. Sempozyumumuzun ikinci günündeyse hazırlık aşamasında çıkılan akademik çağrı neticesinde yürütme kuruluna ulaştırılan 113 bilimsel çalışma gerçekleştirilecek sunumlarla katılımcılarla paylaşılacak.



‘Açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak’



ATO Congesioum’da düzenlenecek sempozyuma uluslararası düzeyde katılım olacak. Toplantının onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Açış konuşmasını yapacak Erdoğan’ın son yaşanan Gazze saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. 1.Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nun açılışında diğer konuşmaları ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yapacak.

Yürütme Komitesi Başkanı olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sempozyum hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada,

İslam diniyle ilgili olarak oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyla mücadele sadece devlet adamları ve siyasetçilerin sorumluluğuna bırakılmamalıdır. Bu mücadelede medya en ön safta yer almalı, toplumu uyarmalı ve bu tehlikeye karşı mücadelede eden devlet adamları ve siyasetçilere destek olmalıdır. Türkiye, İslamofobi ile mücadelede Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başı çekiyor. Üzülerek görüyoruz ki, batı medeniyeti büyüyen bu tehdit karşısında önlem almamakta ısrar ediyor. Birileri, Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılar karşısında fikir özgürlüğü kisvesi altında üç maymunu oynuyor. İşte bu noktada İslam coğrafyasının medyası olarak bizlere çok hayati görevler düşüyor. 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunu teşrif edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimize, akademisyenlerimize, gazeteci dostlarımıza, yurt dışından ve içinden gelen bütün konuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, organizasyona ön ayak olan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, İletişim Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun’a, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’a, Erciyes Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a, TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren’e ve SETA Genel Koordinatörü Prof.Dr. Burhanettin Duran’a ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum

ifadelerine yer verdi.