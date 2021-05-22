Türkiye’nin uzaya açılan kapısı: ‘USET’

TUSAŞ’ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uydu hacim kapasitesi, uydu kütle kapasitesi, tesis kapalı alanı ve temiz oda alanının ölçüleri verildi.

Test sistemleri içinde yer alan titreşim test sistemi, akustik test sistemi, kütle özellikleri ölçümü, ısıl vakum test sistemi, iklimlendirme test sistemi, EMC/EMI test sistemi, kompact anten test alanı ve güneş paneli ve reflektör açınım test düzeneği gibi içeriklerin tanıtımı yer aldı.

(İHA)