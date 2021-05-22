BAKAN MÜJDEYİ VERDİ,AŞILAMA BAŞLIYOR

Bakan Yanık, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan meslek elemanlarının aşılanacağını duyurdu. Bakan Yanık korona virüs aşısı olacak kuruluş çalışanlarını şöyle açıkladı:
Kadın Konukevleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, Çocuk Bakım Kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal Hizmet Merkezleri, ve İl Müdürlüklerimizdeki meslek elemanlarımızın Covid-19'a karşı aşılanma süreci kısa süre içerisinde başlıyor
Bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Bakan Yanık şunları kaydetti:
Bakanlığımızın hizmetlerinin, yaşlılarımız, engellilerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz gibi salgına karşı özellikle risk altında olan toplum kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan fedakar çalışma arkadaşlarımıza bu süreçteki üstün gayretleri için minnettarız. Saha çalışanlarımızın aşılanması sürecini destekleyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ve salgınla mücadelede büyük emek veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.