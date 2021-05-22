MALATYA EKİPLERİ BAL’A KATILMAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Covid-19 riskinin devam etmesi nedeniyle bazı kulüplerin oynama haklarını kaybetmeden bu sezon oynamama taleplerini, bazı kulüplerin de sıkıştırılmış bir takvim ile ligin yeni bir statüyle oynatılması taleplerini dikkate alarak Bölgesel Amatör Lig'in yeni bir statü ve gruplandırma ile oynanmasını kararlaştırdı. TFF'den yapılan açıklamada;

2020-2021 Sezonu BAL müsabakalarının statüsü belirlenmiş, gruplandırılması ve fikstür çekimi tamamlanmışken TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 nedeniyle 09 Nisan 2021 tarihinde şartların elverişli olmamasından dolayı lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda görüş birliğine vararak ligin Mayıs ayının son haftasına kadar oynatılmaması kararı almıştı. Ayrıca, 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan 17 günlük tam kapanma kararı verilmesi ve bu dönemde takımların antrenman yapmalarının durdurulması BAL müsabakalarının başlama tarihini Haziran ayının 1. haftasına çekmiştir. Gelinen süreçte, sezon sonunun yaklaşmış olması, sıcakların başlaması, Covid-19 riskinin devam etmesi nedeniyle bazı kulüplerin BAL'da oynama haklarını kaybetmeden bu sezon oynamama taleplerini, bazı kulüplerin de sıkıştırılmış bir takvim ile ligin yeni bir statüyle oynatılması taleplerini dikkate alan Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin lige katılıp katılmama kararını belirli kıstaslar koyarak kulüplere bırakmıştır

denildi.

KATILIM ÜCRETİ ÖDEMEYECEKLER

Yapılan açıklamanın ardından uzunca süredir hazırlıklarını sürdüren Malatya ekipleri yeni statünün kulüplerin menfaatine uygun olmadığını düşünerek lige katılmama kararı verdiler. BAL’a katılmanın faydalı olmayacağını savunan kulüp yetkilileri, kaynakların verimli kullanılması adına yaz döneminde lige katılmayarak sonbaharda başlayacak olan yeni sezonu bekleyeceklerini ifade etti. Lige katılım ücretlerini yatırıp bu sezon BAL’da mücadele etmeme kararı alacak olan kulüplerin hakkı saklı kalacak ve yeni sezonda katılım payı ücreti yatırmak zorunda kalmayacaklar.

(İHA)