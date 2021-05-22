Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Dere Evler mevkiinde meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki 44 ABZ 309 plakalı araç, 4 yaşındaki H.K.’ya çarparak ağır yaraladı. Meydana gelen kazada H.K. ağır yaralı olarak Hekimhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili incele başlattı.(İHA)
22 May 2021 - 11:50- Asayiş Güncelleme: 22 May 2021 - 11:54
Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.