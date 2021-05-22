Kayısı çekirdeği ihracatında 102 milyon dolar gelir sağlandı

Türkiye geneli kayısı çekirdeği ihracatında, 2021 yılının ilk 4 aylık bölümünde bir milyon 257 bin dolarlık gelir elde edildi. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, coğrafi işaret tescil belgeli Malatya kayısı çekirdeğinden 2021 yılının ilk 4 aylık diliminde bir milyon 257 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) verilerine göre, 2019 yılında 12 aylık dilimde kayısı çekirdeği ihracatından 17 milyon 973 bin dolar gelir elde edilirken, 2020 yılında ise 9 milyon 805 bin dolar gelir sağlanmıştı. 2014-2021 yılları arasında kayısı çekirdeği ihracatında 102 milyon dolar girdi sağlandı.

Son beş yılda ortalama 6-7 bin ton arasında kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirilirken, 2018-2019 yıllarında 8 bin ton kayısı çekirdeği ihracatıyla rekor kırılmıştı. 2014-2021 yılları arasında 41 bin tonun üzerinde kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirilirken, 102 milyon dolar gelir elde edildi.

2014-2021 yılları arasında kayısı çekirdeği ihracat rakamları ve elde edilen gelir şöyle:

2014 yılında 4 bin 430 ton-16 milyon dolar

2015 yılında 3 bin 310 ton-15 milyon dolar

2016 yılında 3 bin 640 ton-13 milyon dolar

2017 yılında 6 bin 95 ton-14 milyon dolar

2018 yılında 8 bin 640 ton-17 milyon dolar

2019 yılında 8 bin 120 ton-17 milyon dolar

2020 yılında 3 bin 749 ton-9 milyon 805 bin dolar

2021 Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları 3 bin 224 ton-1 milyon 257 bin dolar

2020 ve 2021 yıllarında dünya genelinde üreticilerin bademe yönelişinden dolayı fiyatların ucuzlaması ve aynı zamanda pandemi nedeniyle bir düşüş yaşandı.

COĞRAFİ İŞARET BELGESİ ALDI

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescillenen üçüncü coğrafi işaretli ürünü olan Malatya kayısı ile ekonomik anlamda kent önemli bir kazanç elde ediyor. Kayısının birçok alanda kullanılan yılda 18-20 milyon dolar ihracatı gerçekleştirilen çekirdeğinin de tescillenmesi için Malatya Ticaret Borsası, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunmuştu. Müracaatın ardından kentin farklı coğrafyalarından toplanan çekirdeklerle ilgili bilgiler gönderildi. Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Malatya Kayısı Çekirdeği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

“GÜVENLİ BİTKİ LİSTESİNDE YER ALDI”

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı çekirdeğinin “Güvenli Bitki” listesinde yer almasına ilişkin,

İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği ile birlikte Türk Patent Enstitüsüne müracaat ettik. Malatya'nın tüm bölgelerinden temin edilen çekirdeğin yetkili kurullara ulaştırarak 2 yıllık incelemenin ardından Türk Patent Enstitüsü tarafından kayısı çekirdeğinin coğrafi işaret belgesini almaya hak kazandık. Bu belgemiz Malatya'ya ve kayısı üreticilerime hayırlı olsun. Yıllık ortalama 20 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz kayısı çekirdeğine coğrafi işaret belgesi almak bizim için bir mecburiyetti. Coğrafi işarete belgesi ile kayısı çekirdeğinin rafta daha değerli hale getirilmesini sağladık. Yine Malatya ekonomisi için önem arz eden yılda 18-20 milyon dolar gelir elde edilen kayısı çekirdeğinin “Güvenli Bitki” listesine yer almasının için Malatya Ticaret Borsası olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne “Kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescil edilmesi” için yaptığı başvuru yapılan değerlendirmeler sonucu kabul edilerek kayısı çekirdeğini ‘Güvenli Bitkiler’ listesine “Pozitif (P) olarak yer aldı

dedi.