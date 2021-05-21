“Oldukça aktif görünüyor”

Prof. Dr. Görür, Malatya’da büyüklükleri 1,6 ila 4,3 arasında değişen depremlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,
Malatya/Kökpınar yöresinde ve DAF üzerinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Kısa bir zaman önce de bu yörede benzer boyutlu depremler oldu. DAF Çelikhan- Erkenek segmanı sınırında oldukça aktif gözüküyor
ifadeleri kullandı.
Malatya’da üst üste meydan gelen depremlerin büyüklükleri şöyle:
18.51-2,5
19.01-2,5
19.06-4,3
19.13-2,7
19.30-1,6
19.57-1,8
20.28-2,2
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.