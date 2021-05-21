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21 May 2021 - 21:41- Gündem G: 21 May 2021 - 21:45

“Oldukça aktif görünüyor”

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “DAF Çelikhan-Erkenek segmanı sınırında oldukça aktif gözüküyor” dedi.

FERDİ DURDU
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Prof. Dr. Görür, Malatya’da büyüklükleri 1,6 ila 4,3 arasında değişen depremlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

Malatya/Kökpınar yöresinde ve DAF üzerinde 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Kısa bir zaman önce de bu yörede benzer boyutlu depremler oldu. DAF Çelikhan- Erkenek segmanı sınırında oldukça aktif gözüküyor

ifadeleri kullandı.

Malatya’da üst üste meydan gelen depremlerin büyüklükleri şöyle:
18.51-2,5
19.01-2,5
19.06-4,3
19.13-2,7
19.30-1,6
19.57-1,8
20.28-2,2
# deprem, malatya, afad, naci görür

21 May 2021 - 21:41 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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