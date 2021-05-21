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21 May 2021 - 20:48- Ekonomi G: 21 May 2021 - 20:55

Akçadağ'da sulama tesisi

MASKİ, Akçadağ'da sulama tesisi yaptırılacak.
mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, MASKİ, Akçadağ'da sulama tesisi yaptıracak. İlanda, " MALATYA AKÇADAĞ İLÇESİ ESENBEY MAHALLESİ KONÇUR MEVKİİ SULAMA TESİSİ PROJESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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21 May 2021 - 20:48 - Ekonomi

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