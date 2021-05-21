Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, MASKİ, Akçadağ'da sulama tesisi yaptıracak. İlanda, " MALATYA AKÇADAĞ İLÇESİ ESENBEY MAHALLESİ KONÇUR MEVKİİ SULAMA TESİSİ PROJESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

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