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21 May 2021 - 20:35- Eğitim G: 21 May 2021 - 20:41

MTÜ, öğretim üyesi alacak!

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
# için, ile, ilan.gov.tr, basın

21 May 2021 - 20:35 Malatya- Eğitim

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