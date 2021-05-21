MTÜ, öğretim üyesi alacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.