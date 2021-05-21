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21 May 2021 - 19:18- Gündem G: 21 May 2021 - 19:31

Malatya beşik gibi sallanıyor!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Üst üste dört kez yaşanan depremlerde, Pütürge beşik gibi sallandı.
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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre  Pütürge'de  bir deprem meydana geldi. AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilerde depremin büyüklüğü 4,3 olarak belirtildi. ( Haber Merkezi)
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21 May 2021 - 19:18 Malatya- Gündem

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