POLİS KILIK DEĞİŞTİRDİ,ZANLI YAKALANDI!

Battalgazi İlçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’nde bir ikametten 9 bin TL değerindeki, üç parça elektronik aksamı olan asansör ana kartı çalındı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan kapsamlı çalışmada şüpheli O.Ç.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Çaldığı malzemeleri satışa çıkaran şüpheli ile polis alıcı olarak iletişime geçti. Şahıs malzemeleri Hürriyet Parkı'na getirdiği esnada malzemelerle birlikte yakalandı. Çalınan malzemeler teslim edildi.

(Haber Merkezi)