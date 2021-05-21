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21 May 2021 - 16:52- Ekonomi G: 21 May 2021 - 16:55

Zirai dondan dolayı çiftçilere destek istendi

Malatya’nın Darende İlçesi’nde Ziraat Odaları Koordinasyon Toplantısı yapılarak, zirai dondan dolayı çiftçilere destek istendi.
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Darende Ziraat Odası’nın organize ettiği koordinasyon toplantısında konuşan Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, zirai don konusuna temas etti. Karaca,

9 Mayısı’ı 10 Mayıs’a bağlayan gece bir afet yaşandı. Çiftçilerimiz sabah kalktığında yeşilin siyaha büründüğünü gördü. Bu siyaha bürünmek bir afet bir felakettir. Çiftçilerimizin umudu bir başka bahara kaldı

dedi.
Malatya ziraat odaları koordinasyon başkanı Yunus Kılıç da, zirai dondan dolayı çiftçilere alan bazlı destek istediklerini belirterek,

Bölgede yaşanan zirai dondan olayı binlerce çiftçimizin umutları yandı. Başta Kayısı olmak üzere başka meyveler de yandı

ifadelerini kullandı.
Kılıç, ürünlerin zirai dondan dolayı yanması nedeniyle çiftçinin borçlarının ertelenmesini istediklerine dikkat çekerek,

Demek istiyoruz ki, üreticilerimizin hayalleri bir başka bahara kaldı. Çiftçi bunu çok iyi bilir. Biz öncelikle Malatya da bir kaç yıldır ürün kaybı yaşıyoruz. Bizim kayısımız Mart ayında çiçek açıyor. Biz çiftçiler olarak üstü açık bir fabrikada üretim yapıyoruz. Tüm doğal afetlere açığız. Bunun için sosyal Devlet olarak biz çiftçiler Devletimizden destek bekliyoruz. Sayın Cumhur başkanımız açıklamalarında, çiftçi borçlarının afetlerden dolayı bir yıl erteleneceği müjdesini verdi. Ama bu yeterli değil. Üreticinin üretimini devam ettirebilmesi için tekrar tohuma, gübreye, mazota ihtiyacı var. Onun için Türkiye ziraat odaları birliği başkanımız Şemsi Bayraktar yapmış olduğu basın açıklamalarında alan bazlı destek talep ediyoruz

diye konuştu.
Diğer ilçelerden gelen ziraat odası başkanları da kısa konuşma yaptı.
Darende belediyesi sosyal tesislerinde yapılan Ziraat Odaları Koordinasyon Toplantısına, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ile çevre il ve ilçe ziraat oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

(İHA)

21 May 2021 - 16:52 Malatya/ Darende- Ekonomi

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