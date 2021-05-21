O KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yönelik yaptığı müjdeli haberleri açıkladı.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Kararına göre; 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak.

Tek seferde ödenecek olan hibe desteği bazı işletmelere 5 bin lira bazı işletmelere ise 3 bin Türk lirası olacak ve Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.