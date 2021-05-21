Arslantepe’ye Adanan Bir Ömür

1948 yılında İtalya’nın Palermo şehrinde dünyaya gelen Marcella Frangipane; Meksika, Türkiye ve Mısır’da çeşitli kazı çalışmalarında bulundu. 1976'da Arslantepe kazı ekibine katılan Prof. Dr. Marcella Frangipane, 1981'de Roma Sapienza Üniversitesi'ne döndü ve 1990'da profesör oldu.

1990 yılında Doğu Anadolu'daki İtalyan Arkeoloji Misyonu'nun müdürü olan Frangipane, ilk idari sistemlerini yeniden inşa ettiği Arslantepe kazısına katıldı. Bu çalışma National Geographic tarafından desteklendi.

Arslantepe, Marcella Frangipane'nin bulgularının önemi nedeniyle 2014 yılında UNESCO kültür mirası listesine dahil edildi. Dünyanın en eski kraliyet sarayını keşfeden ekibe liderlik eden ve 44 yılını Arslantepe Höyüğü’ne veren Frangipane, 2020 yılında emekli oldu.

Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı İtalyan Prof. Dr. Marcella Frangipane, Arslantepe için "Dünya tarihi için önemli bir yer. Burada devlet sistemi başlıyor. Burada yaptığımız çalışmalarda büyük bir bina bulduk. Laik sistem belki de ilk defa burada başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Arslantepe Höyüğü, duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı ile 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağın yanı sıra Malatya Müzesi'nde bulunan ve dünyanın en eski metal kılıcı olduğu belirtilen 5 bin yıllık kılıçla tarihe ışık tutuyor.

Ulusal Bilimler Akademisi'ne 2013'te yabancı ortak seçilen ilk İtalyan kadın olan Prof. Dr. Marcella Frangipane’nin aldığı ödüller ve onurlar şöyle:

1994 Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana

2005 Cavaliere dell'Ordine della Stella della Solidarieta

2005 Eski Malatya Fahri Vatandaşlığı

2011 İnönü Üniversitesi Fahri Doktora

2013 Ulusal Bilimler Akademisi'ne Seçildi

2015 Şangay Arkeoloji Forumu Keşif Ödülü

2015 Vittorio De Sica Bilim Ödülü

Sanat Kurtarıcıları için 2017 Rotondi Ödülü

2018 Sidney Üniversitesi Anthony McNicoll Konferansı