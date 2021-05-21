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21 May 2021 - 12:15- Kültür & Sanat G: 21 May 2021 - 12:19

‘Anadolu’dan Unutulmuş Tatlar’ Malatya’da tanıtılacak

Şef Ali Açıkgül’ün yazdığı ve basımına başlanan ‘Anadolu’dan Unutulmuş Tatlar’ kitabının tanıtımı 6 Haziran’da Malatya’ya yapılacak.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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1972 Malatya doğumlu olan ve mutfağa olan ilgisi ile birlikte kendisini sürekli geliştiren, Türkiye'nin ilklerini gerçekleştirerek kendi markasını oluşturan Şef Ali Açıkgül, Anadolu’nun unutulmuş tatlarını bir kitapta topladı.  

Malatya ve Arapgir’in mutfaklarına ait unutulmuş 44 lezzetin özgün tariflerine yer veren Şef Ali Açıkgül, kitabının tanıtımını 6 Haziran’da Arapgir Millet Han’da yapmaya hazırlanıyor.

Şef Ali Açıkgül, yeni kitabıyla ilgili

Mutfakta başarılı olmanın sırrını kendine ait yemekleri ve öz kültürünü tanımaktan ve benimsemekten geçtiğini keşfettiğimden, yeni kitabımda doğduğum ve ait olduğum topraklarda yüzyıllarca pişirilmiş, aile sofralarında kendilerine yer bulmuş ancak günümüzün hızla değişen çağında unutulmaya yüz tutmuş tariflere yer verdim

ifadelerini kullandı.

Şef Ali Açıkgül, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Georgiadou-Berger, AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri Miray Akdağ ile Eylül 2020’de görevine başlayan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u Chef Akademi’de ağırlayarak, Anadolu mutfağının lezzetlerini tattırdı.

21 May 2021 - 12:15 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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