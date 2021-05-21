‘Anadolu’dan Unutulmuş Tatlar’ Malatya’da tanıtılacak

1972 Malatya doğumlu olan ve mutfağa olan ilgisi ile birlikte kendisini sürekli geliştiren, Türkiye'nin ilklerini gerçekleştirerek kendi markasını oluşturan Şef Ali Açıkgül, Anadolu’nun unutulmuş tatlarını bir kitapta topladı.
Malatya ve Arapgir’in mutfaklarına ait unutulmuş 44 lezzetin özgün tariflerine yer veren Şef Ali Açıkgül, kitabının tanıtımını 6 Haziran’da Arapgir Millet Han’da yapmaya hazırlanıyor.
Şef Ali Açıkgül, yeni kitabıyla ilgili
Mutfakta başarılı olmanın sırrını kendine ait yemekleri ve öz kültürünü tanımaktan ve benimsemekten geçtiğini keşfettiğimden, yeni kitabımda doğduğum ve ait olduğum topraklarda yüzyıllarca pişirilmiş, aile sofralarında kendilerine yer bulmuş ancak günümüzün hızla değişen çağında unutulmaya yüz tutmuş tariflere yer verdim
ifadelerini kullandı.
Şef Ali Açıkgül, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Georgiadou-Berger, AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri Miray Akdağ ile Eylül 2020’de görevine başlayan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u Chef Akademi’de ağırlayarak, Anadolu mutfağının lezzetlerini tattırdı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.