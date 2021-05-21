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21 May 2021 - 12:03- Gündem G: 21 May 2021 - 12:07

Karapınar Göleti, can suyu alacak

Hekimhan Hasançelebi’de, binlerce dönüm arazi Karapınar Göleti ile suya kavuşacak.  Karapınar Deresi üzerinde yer alan göletin proje imza töreni önceki gün yapıldı.
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Hasançelebi Karapınar Göleti ve Sulaması Proje Yapımı İşine Ait Sözleşme önceki gün DSİ. 9. Bölge Nüdür Vekili Hacı Akgül ile yüklenici firma arasında imzalandı.

1 milyon 418 bin metreküp depolama kapasitesi olan Karapınar Göleti, Malatya ili Hekimhan ilçesinin yaklaşık 20 kilometre Kuzeybatısındaki Hasançelebi Köyünün 17 kilometre Kuzeybatısında Karapınar (Büyük) Deresi üzerinde yer alıyor. Kil çekirdekli Kaya dolgu tipinde temelden 45 metre yüksekliğinde olan gölet ile  3 bin 950 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

(Haber Merkezi)
# hekimhan, gölet

21 May 2021 - 12:03 Malatya/ Hekimhan- Gündem

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