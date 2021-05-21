Çalık başkanlığındaki komisyon, Bakan Yanık’ı misafir etti

Çalışma takvimini belirleyen TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, bu takvim çerçevesinde 12 toplantı yapmayı planlıyor. Bu toplantılarda kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerini komisyonda ağırlanacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplanan TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı misafir etti.

“125 BİN 47 İHBAR YAPILDI”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES), hizmete girdiği Mart 2018'den bu yana 2 milyon 226 bin 465 kişinin indirdiğini, uygulamaya 125 bin 47 ihbar yapıldığını belirterek, "KADES, hükümetimizin kadına yönelik şiddetle mücadele için son yıllardaki en önemli icraatlarından biri” dedi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Bakan Yanık, komisyonda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" başlıklı sunum yaptı.

Bakanlığının, şiddetin önlenmesine yönelik politikalar belirlediğini belirten Yanık, şiddetin çatışma ve sorun çözme yöntemi olarak algılanmasının, erişkinlik döneminde şiddet uygulamanın temel motivasyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, çocukların bunu bir sorun çözme yöntemi olarak öğrenmemelerinin önemine işaret etti.

Bakan Yanık, 2020 yılında kadına yönelik şiddette en yüksek oranın yüzde 23 ile Kenya'da, en düşük oranın yüzde 1 ile İspanya'da görüldüğünü, Türkiye'de bu oranın yüzde 8 olduğunu bildirerek, "Dünyada kadına yönelik cinsel şiddet oranında da Kenya ilk sırada. Ülkemizde bu oran yüzde 5" diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "ısrarlı takibin tek başına münferit suç olarak tanımlanması" konusundaki açıklamasını aktaran Bakan Yanık, bugün bu konuda bir çalışma yapacaklarını belirtti.

“856 BİN 703 VATANDAŞIMIZ DESTEK ALDI”

Yanık, Bakanlığının şiddetin önlenmesine yönelik hizmet birimlerine ilişkin bilgi verirken, şunları kaydetti:

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz 81 ilimizde mevcuttur. 7 gün 24 saat esasıyla faaliyet gösteriyorlar. ŞÖNİM'lerden hizmeti açıldığı tarihten Nisan 2021 sonuna kadar ülke genelinde 702 bin 734 kadın, 56 bin 454 erkek ve 97 bin 515 çocuk olmak üzere 856 bin 703 vatandaşımız destek aldı. Bakanlığımızın 112, belediyelerin 32, Göç İdaresinin 3 ve sivil toplum kuruluşunun 1 kadın konukevi olmak üzere toplamda 148 kadın konukevimiz var. 2 bin 755'i Bakanlığımızın olmak üzere bunların toplam kapasitesi 3 bin 576.

Bakan Yanık, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ihtisaslaşmış kadın konukevi bulunduğunu; bu yılın ilk yarısında Bursa, Antalya, Adana, Malatya ve Diyarbakır, ikinci yarısında ise Denizli, Eskişehir, Samsun, Mersin ve Gaziantep'te açılmasının planlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen KADES'i, 2021 Nisan sonu itibarıyla 2 milyon 226 bin 465 kişinin indirdiğini, 125 bin 47 ihbar yapıldığını kaydeden Bakan Yanık, bu ihbarlar sayesinde hayati tehditlerin önüne geçildiğine işaret etti. Yanık,

KADES, hükümetimizin kadına yönelik şiddetle mücadele için son yıllardaki en önemli icraatlarından biri

dedi.

(Haber Merkezi)