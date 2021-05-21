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21 May 2021 - 11:28- Gündem G: 21 May 2021 - 11:44

Malatya’da kuru kayısı ihracatı yüz güldürüyor

2021 yılının ilk 4 ayında Malatya’dan yurt dışına 29 bin 400 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken bunun karşılığında 100 milyon dolar gelir elde edildi.
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Malatya’da binlerce ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısı yurt dışında pazarını genişletmeye devam ediyor. İhracat rakamlarının her geçen gün arttığı Malatya kuru kayısısında 2021 yılının ilk 4 ayında 29 bin 400 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken 100 milyon dolar gelir elde edildi.
Kuru kayısı ihracatının rakamları hakkında bilgi veren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,

Biliyorsunuz, daha öncede Malatyamız'daki kuru kayısı ihracatıyla ilgili kamu oyuna bilgilendirmeler yapıyorduk. Kuru kayısı ihracatımızda çok sevindirici sonuçlar alıyoruz. Özellikle geçen yıllarla karşılaştırdığımızda. Bu yılda pandeminin dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemde ilk 4 ayda Malatya’da 29 bin 400 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Tabi bu çok önemli bir rakam. Bununla birlikte de hem ülke ekonomisine hem de Malatya ekonomisine yaklaşık 100 milyon dolar da gelir getirmiş olduk. Özellikle pandemiden dolayı ciddi anlamda endişelerimiz vardı. Şuanda geldiğimiz noktaya baktığımız zaman da Türkiye’de ki kuru meyve grupları içerisinde Malatya kayısının çok önemli bir yer aldığını hepimiz görüyoruz. Gerçekten hem ülke ekonomisi açısından hem de Malatya ekonomisi açısından kuru kayısısı 2021 yılının ilk 4 ayında hem ihracatta önemli bir noktaya gelmiş olduğunu hem de ihracat değeri ve ülke ekonomisine katkısını hepimiz görüyoruz

dedi.

21 May 2021 - 11:28 Malatya- Gündem

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