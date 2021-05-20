Yapılan incelemeler sonucunda 19 erkek ve 9 kadın Kulübünün UEFA Lisansına başvurduğu; bunlardan Süper Lig'den Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Fraport-Tav Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile TFF 1.Lig'den İstanbulspor ve Kadın Futbol Liginden Beşiktaş UEFA Lisansı almaya hak kazandı.
Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 59 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; TFF 1. Lig'den Altınordu, Keçiörengücü, Ümraniyespor ve Samsunspor ile 2. Lig'den 24Erzincanspor, Kırklarelispor, Manisa F.K. ve Niğde Anadolu FK kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı. Buna göre; 12 Kulüp UEFA Lisansı, 8 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı.
Kurul, kalan 58 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.
20 May 2021 - 23:02- Spor Güncelleme: 20 May 2021 - 23:06
UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansını hangi kulüpler aldı?
TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler yönünden inceledi ve 2021-2022 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansını alan kulüpler arasında Helenex Yeni Malatyaspor yer almadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.