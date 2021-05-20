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20 May 2021 - 22:49- Spor G: 20 May 2021 - 22:57

Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile anlaştı

Süper Lig ekibi Helenex Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.

Ömer Ali Delibaş
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Yeni Malatyaspor Kulübü, 2020-2021 sezonunda takımı sıkıntılı süreçten çıkarıp, kümede tutan teknik direktör İrfan Buz ile anlaştığını duyurdu. Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık” denildi.

Yeni Malatyaspor'da, 2020-2021 sezonunda kötü gidişatın ardından takımın başına getirilen ve takımı kümede tutan İrfan Buz, 12 maçta 14 puan toplayarak takımın kümede kalmasını sağladı.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu 45 puanla 15.sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, ‘yola devam’ dedi. Sıkıntılı sürecin ardından takımın başına geçen teknik direktör İrfan Buz, topladığı puanlarla birlikte takımın ligde kalmasında önemli bir rol oynadı. Süper Ligin 31.haftasında Helenex Yeni Malatyaspor’un başına geçen İrfan Buz, ilk maçında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Lig’de takımının başında 12 maça çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda hanesine 14 puan yazdırdı.
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20 May 2021 - 22:49 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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