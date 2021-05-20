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20 May 2021 - 21:06- Ekonomi G: 20 May 2021 - 21:11

Bakanlık işçi alımı yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alacak.
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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, " Merkezi  Kapadokya  Alanı  sınırları  içinde bulunan  Kapadokya  Alan  Başkanlığında,  375 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  28  inci  maddesine  göre  iş  mevzuatı  kapsamında istihdam   edilmek   üzere,   Kapadokya    Alan   Başkanlığı   Personel   Yönetmeliği   hükümleri çerçevesinde  aşağıda  belirtilen  unvanlı  boş  sürekli  işçi  kadrolarına,  anılan  Yönetmeliğin  8  inci maddesinin 6 ncı fıkrasına göre (İç Denetçi hariç) KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacaktır." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
# için, basın, ilan.gov.tr, Merkezi

20 May 2021 - 21:06 Malatya- Ekonomi

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