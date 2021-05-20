ALTIN SAVAŞI SEVİYOR

Ayrıca kuyumcular, altın fiyatındaki bu dalgalanmaların nedenini ise İsrail ve Filistin’de yaşanan savaş olaylarına bağlıyor. Altının, dünyada olan kötü olaylardan etkilenerek, yükseldiğini söyleyen Kuyumcu Engin Temizer,

Dünyada savaş gibi sıkıntılar olduğu zaman altın, güvenli liman olarak görüldüğünden dolayı fiyatında yükselmeler oluyor. Bu da arz talep olayından kaynaklanıyor. Savaş, altının en sevdiği ortamlardır

dedi.

Kuyumcu Esnafı Engin Temizer, altın fiyatlarının yükselmesi ile ilgili şöyle konuştu:

Altın bir yükselme trendine girdi. Ama az çok daha da yükselecektir. Zaten beklentimizde bu yöndeydi. Bayram sonu yükseleceğini tahmin ediyorduk. Her bayram sonu altın fiyatında bir yükselme oluyor. Tabii bu bayram yükselme biraz daha fazla oldu. İsrail’in Filistin’e olan zulmü, bizim biraz karşı çıkışımız. Sonra doların yükselmesi, onsun biraz daha hareketlenmesi, altını ister istemez biraz hareketlendirdi. Dünyada savaş gibi sıkıntılar olduğu zaman altın, güvenli liman olarak görüldüğünden dolayı fiyatında yükselmeler oluyor. Bu da arz talep olayından kaynaklanıyor. Savaş, altının en sevdiği ortamlardır.

Son zamanlarda sanal paradan dolayı birçok vatandaş mağdur oldu. Coin para ile altın kıyaslaması yapan Esnaf Temizer,

Her şey ortada aklı başında bir insan düşündüğü zaman sepete yumurta olana mı para verirsiniz, boş sepete mi para verirsiniz? Sanal bir yere para yatırmak havaya para savurmak gibi bir şey. Sanki para duruyor gibi ama bir rüzgar olduğunda o para uçup gidiyor. Boş bir şeye para yatırmak yanlış bir şey. Ama altın fiziki bir olay, yastık altı dediğimiz olaya baktığınızda en sağlam olanıdır. Daldaki 3 kuruş mu, eldeki 1 kuruş mu?

diye konuştu.

Son olarak güncel altın fiyatları hakkında bilgi veren Temizer,

Şu anda çeyrek 818 TL, yarım altın bin 636 TL tam altın da 3 bin 272 TL, ama dediğim gibi fiyat yükselecek ve beklenti de bu yönde. Şu süreçte altının yükselmesi, pandemiden dolayı insanların alım gücünün düşmesi düğünde alınacak altının gramajında da düşmeye neden oldu

dedi.