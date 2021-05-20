Busabah Malatya Busabah Malatya
20 May 2021 - 17:30- Gündem G: 20 May 2021 - 17:34

Gençler emeklerini sergiledi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Malatya’da gençlerin yaptıkları emekler sergilendi.
mask

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Malatya Beydağı Gençlik Merkezi’nde çeşitli atölyelerde gençler tarafından yapılan ürünler ile ilgili sergi açılışı yapıldı.
Gençlik Haftası kapsamında Malatya Park AVM’de düzenlenen sergi açılışını Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ve protokol üyeleri yaptı.
Vali Aydın Baruş yaptığı açılış konuşmasında,

Gençlik Merkezlerimizde faaliyet gösteren değerli gençlerimizin yapmış olduğu resimler ve ortaya koydukları değerli ürünlerinin sergileneceği sergimizi bu gün alışveriş merkezinde tüm sanatseverlerin, vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Pandemi tedbirleri nedeniyle sınırlı etkinliklerin yapılabildiği bu haftada gençlerimizin ortaya koymuş olduğu bu ürünler gerçekten bizim için çok değerli

dedi.
Gençlik Merkezi Müzik korosu tarafından seslendirilen müzik dinletisi de izlendi.
Beydağı Gençlik Merkezi’nde yıl boyunca çeşitli atölyelerde yapılan ürünlerin sunulduğu sergi 21 Mayıs akşamına kadar gezilebilecek.

(İHA)

# vali aydın baruş, gençlik

20 May 2021 - 17:30 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
“2 bin 500 kişiye istihdam sağlanabilecek” mask
“2 bin 500 kişiye istihdam sağlanabilecek”
EVLERİN BALKONLARI TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENDİ mask
EVLERİN BALKONLARI TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENDİ
28 kişiye kural ihlali cezası mask
28 kişiye kural ihlali cezası
Amaç, hayvansız mera ve yayla bırakmamak mask
Amaç, hayvansız mera ve yayla bırakmamak
YÖK'TEN ÖĞRENCİLERİ HEYECANLANDIRAN HAREKET mask
YÖK'TEN ÖĞRENCİLERİ HEYECANLANDIRAN HAREKET
Evren, esnaflar için sicil affı istedi mask
Evren, esnaflar için sicil affı istedi
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Cansız bedeniyle karşılaştılar! mask
Cansız bedeniyle karşılaştılar!
14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor! mask
14 futbolcunun sözleşmesi bitiyor!
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti mask
Üniversitede başlayan kavga karakolda bitti
Ağbaba’dan büyük jest mask
Ağbaba’dan büyük jest
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU mask
BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Arkadaşını tüfekle vurdu! mask
Arkadaşını tüfekle vurdu!

GALERİ

17 günlük kısıtlama Malatya’da işe yaradı, vaka sayıları düştü mask
17 günlük kısıtlama Malatya’da işe yaradı, vaka sayıları düştü
Nüfusu artıyor! mask
Nüfusu artıyor!
Malatya’da 19 Mayıs coşkusu mask
Malatya’da 19 Mayıs coşkusu
“19 Mayıs, ülkede her şeyin temellerinin atıldığı gündür” mask
“19 Mayıs, ülkede her şeyin temellerinin atıldığı gündür”
"Bir nebze de olsa içimize su serpildi" mask
"Bir nebze de olsa içimize su serpildi"
Battalgazi’deki göletler temizleniyor mask
Battalgazi’deki göletler temizleniyor
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL